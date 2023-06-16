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Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка

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Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 1
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 2
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 3
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 4
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 5
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 6
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 7
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 8
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
In Times New Roman
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 1
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 2
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 3
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 4
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 5
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 6
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 7
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 8
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624699
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Загружаем...
Добавить в корзину
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401194792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
In Times New Roman
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка

Это то, чего ждали миллионы поклонников. Queens Of The Stone Age наконец-то выпускают свой новый альбом под названием In Times New Roman... в июне 2023 года. Восьмой лонгплей группы, в которой автор песен, гитарист и вокалист Джош Хомме (Josh Homme), - сырой, временами жестокий и наносящий точный удар по почкам. Альбом, полный шрамов и царапин, вся красота которого может быть обнаружена только под шероховатой поверхностью. Очень язвительная лирика поражает. Очевидно, что последние несколько лет, полные неуверенности в себе и эмоциональных неудач, наложили свой отпечаток и на Джоша Хомме. Более того, после завершения туров, посвященных предыдущему альбому Villains, группа почувствовала себя немного потерянной. Они больше не могли найти новую музыку, которая бы их вдохновляла. Поэтому, написав In Times New Roman..., квинтет создал квинтет создал именно то звучание, которое они хотели услышать. Как это часто бывало в прошлом. Десять новых треков были записаны в собственной студии Джоша Хомма Pink Duck Studio, некоторые дополнительные записи проходили в легендарной студии Рика Рубина Shangri-La Studio. Queens Of The Stone Age спродюсировали альбом самостоятельно и привлекли к работе над миксом Марка Ранкина. Первый предрелизный сингл Emotion Sickness представляет собой идеальный образец. Это гипнотический трек с неотразимым грувом QOTSA и очень эмоциональной лирикой. Давний соавтор Лиам Линч отвечает за сопровождающее лирическое видео, которое является такой же частью Queens Of The Stone Age, как и дизайнер Boneface, создавший иллюстрации.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401194792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
In Times New Roman
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Это то, чего ждали миллионы поклонников. Queens Of The Stone Age наконец-то выпускают свой новый альбом под названием In Times New Roman... в июне 2023 года. Восьмой лонгплей группы, в которой автор песен, гитарист и вокалист Джош Хомме (Josh Homme), - сырой, временами жестокий и наносящий точный удар по почкам. Альбом, полный шрамов и царапин, вся красота которого может быть обнаружена только под шероховатой поверхностью. Очень язвительная лирика поражает. Очевидно, что последние несколько лет, полные неуверенности в себе и эмоциональных неудач, наложили свой отпечаток и на Джоша Хомме. Более того, после завершения туров, посвященных предыдущему альбому Villains, группа почувствовала себя немного потерянной. Они больше не могли найти новую музыку, которая бы их вдохновляла. Поэтому, написав In Times New Roman..., квинтет создал квинтет создал именно то звучание, которое они хотели услышать. Как это часто бывало в прошлом. Десять новых треков были записаны в собственной студии Джоша Хомма Pink Duck Studio, некоторые дополнительные записи проходили в легендарной студии Рика Рубина Shangri-La Studio. Queens Of The Stone Age спродюсировали альбом самостоятельно и привлекли к работе над миксом Марка Ранкина. Первый предрелизный сингл Emotion Sickness представляет собой идеальный образец. Это гипнотический трек с неотразимым грувом QOTSA и очень эмоциональной лирикой. Давний соавтор Лиам Линч отвечает за сопровождающее лирическое видео, которое является такой же частью Queens Of The Stone Age, как и дизайнер Boneface, создавший иллюстрации.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (coloured) (0191401194792) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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