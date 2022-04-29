Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка
Флора Пурим, одна из величайших представительниц бразильского джаз-фьюжн, возвращается со своим первым за более чем 15 лет студийным альбомом If You Will, выпущенным на лейбле Strut. Задуманный как праздник ее музыки и их совместной работы, альбом включает новые композиции, а также новые версии любимых песен Флоры и позитивные тексты из ее разнообразной карьеры. Альбом If You Will - это еще одна глава перемен в долгой, яркой и разнообразной карьере Флоры. Помимо знаменитого сотрудничества с Airto и раннего творчества с Quarteto Novo, Флора сотрудничала со Стэном Гетцем, Гилом Эвансом, Мириам Макеба, Джорджем Дюком, Чиком Кориа (как один из основателей Return To Forever), United Nation Orchestra Диззи Гиллеспи, уругвайской группой Opa и многими другими. Ее сольные альбомы на Milestone - настоящая классика джаз-фьюжн.
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Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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