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Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка

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Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка - фото 1
Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Flora Purim
Альбом (сингл)
If You Will
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка - фото 1
  • Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624694
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548035605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Flora Purim
Альбом (сингл)
If You Will
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flora Purim - If You Will (4062548035605) виниловая пластинка

Флора Пурим, одна из величайших представительниц бразильского джаз-фьюжн, возвращается со своим первым за более чем 15 лет студийным альбомом If You Will, выпущенным на лейбле Strut. Задуманный как праздник ее музыки и их совместной работы, альбом включает новые композиции, а также новые версии любимых песен Флоры и позитивные тексты из ее разнообразной карьеры. Альбом If You Will - это еще одна глава перемен в долгой, яркой и разнообразной карьере Флоры. Помимо знаменитого сотрудничества с Airto и раннего творчества с Quarteto Novo, Флора сотрудничала со Стэном Гетцем, Гилом Эвансом, Мириам Макеба, Джорджем Дюком, Чиком Кориа (как один из основателей Return To Forever), United Nation Orchestra Диззи Гиллеспи, уругвайской группой Opa и многими другими. Ее сольные альбомы на Milestone - настоящая классика джаз-фьюжн.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548035605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Flora Purim
Альбом (сингл)
If You Will
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Флора Пурим, одна из величайших представительниц бразильского джаз-фьюжн, возвращается со своим первым за более чем 15 лет студийным альбомом If You Will, выпущенным на лейбле Strut. Задуманный как праздник ее музыки и их совместной работы, альбом включает новые композиции, а также новые версии любимых песен Флоры и позитивные тексты из ее разнообразной карьеры. Альбом If You Will - это еще одна глава перемен в долгой, яркой и разнообразной карьере Флоры. Помимо знаменитого сотрудничества с Airto и раннего творчества с Quarteto Novo, Флора сотрудничала со Стэном Гетцем, Гилом Эвансом, Мириам Макеба, Джорджем Дюком, Чиком Кориа (как один из основателей Return To Forever), United Nation Orchestra Диззи Гиллеспи, уругвайской группой Opa и многими другими. Ее сольные альбомы на Milestone - настоящая классика джаз-фьюжн.


Теги товара: Джаз
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