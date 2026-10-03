Public Enemy - It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back (0600753468210) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624692
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753468210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Countdown to Armageddon, Bring the Noise, Don't Believe the Hype, Cold Lampin' with Flavor, Terminator X to the Edge of Panic, Mind Terrorist, Louder Than a Bomb, Caught, Can We Get a Witness?, Show 'Em Whatcha Got, She Watch Channel Zero?!, Night of the Living Baseheads, Black Steel in the Hour of Chaos, Security of the First World, Rebel Without a Pause, Prophets of Rage, Party for Your Right to Fight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Hip Hop Heroes
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Public Enemy - It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back (0600753468210) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Countdown to Armageddon, Bring the Noise, Don't Believe the Hype, Cold Lampin' with Flavor, Terminator X to the Edge of Panic, Mind Terrorist, Louder Than a Bomb, Caught, Can We Get a Witness?, Show 'Em Whatcha Got, She Watch Channel Zero?!, Night of the Living Baseheads, Black Steel in the Hour of Chaos, Security of the First World, Rebel Without a Pause, Prophets of Rage, Party for Your Right to Fight
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753468210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Countdown to Armageddon, Bring the Noise, Don't Believe the Hype, Cold Lampin' with Flavor, Terminator X to the Edge of Panic, Mind Terrorist, Louder Than a Bomb, Caught, Can We Get a Witness?, Show 'Em Whatcha Got, She Watch Channel Zero?!, Night of the Living Baseheads, Black Steel in the Hour of Chaos, Security of the First World, Rebel Without a Pause, Prophets of Rage, Party for Your Right to Fight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Hip Hop Heroes
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Countdown to Armageddon, Bring the Noise, Don't Believe the Hype, Cold Lampin' with Flavor, Terminator X to the Edge of Panic, Mind Terrorist, Louder Than a Bomb, Caught, Can We Get a Witness?, Show 'Em Whatcha Got, She Watch Channel Zero?!, Night of the Living Baseheads, Black Steel in the Hour of Chaos, Security of the First World, Rebel Without a Pause, Prophets of Rage, Party for Your Right to Fight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Public Enemy - It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back (0600753468210) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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