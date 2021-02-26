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Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка

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Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка - фото 1
Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка - фото 2
Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Up The Downstair
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка - фото 1
  • Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка - фото 2
  • Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Up The Downstair
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка

«Up the Downstair» — второй студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Porcupine Tree, выпущенный в мае 1993 года. Изначально альбом должен был быть двойным и включать в себя песню «Voyage 34» (которая вместо этого была выпущена в качестве сингла в 1992) и другой материал, оказавшийся на мини-альбоме «Staircase Infinities» (1994). В 2005 альбом был частично перезаписан, полностью пересведён, подвергся ремастерингу и переиздан вместе с «Staircase Infinities» как двойной альбом. Переиздание содержит новое сведение от Стивена Уилсона и перезаписанные барабаны от Гэвина Харрисона, которые заменили электрические барабаны оригинальной версии. Стивен Уилсон сказал, что название альбома появилось благодаря строке песни «Voyage 34» (хоть и на альбоме присутствует трек с таким же названием). Другое переиздание на двойном виниле было выпущено 14 августа 2008 года на Kscope Records. Porcupine Tree — английская рок-группа, созданная музыкантом Стивеном Уилсоном в 1987 году. В течение более чем двадцатилетней карьеры они заслужили признание критиков и коллег-музыкантов, приобрели культовый статус и оказали влияние на новых исполнителей. Группа сделала карьеру на определенном расстоянии от мейнстрима, и такие издания, как Classic Rock и PopMatters, описывают ее как «самую важную группу, о которой вы никогда не слышали!». Группа начиналась как сольный проект Уилсона, который изначально сам создавал всю музыку для проекта. Однако к концу 1993 года он захотел работать в группе, пригласив соавторов Ричарда Барбьери в качестве клавишника, Колина Эдвина в качестве басиста и Криса Мейтленда в качестве барабанщика, чтобы сформировать первый постоянный состав. С Уилсоном в качестве ведущего вокалиста и гитариста этот состав оставался до февраля 2002 года, когда Мейтленд покинул группу, а Гэвин Харрисон был нанят на его место. Раннее звучание Porcupine Tree напоминало различные стили психоделического рока, спейс-рока и экспериментального рока, а затем переместилось в сторону более прогрессивного / космического рока, сравнимого с направлением Pink Floyd. После подписания контракта с лейблом Kscope в конце 1990-х группа начала приближаться по стилю к более популярному альтернативному року. К началу 2000-х команда подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и снова изменила свое звучание, на этот раз в сторону прогрессивного металла.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Up The Downstair
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Up the Downstair» — второй студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Porcupine Tree, выпущенный в мае 1993 года. Изначально альбом должен был быть двойным и включать в себя песню «Voyage 34» (которая вместо этого была выпущена в качестве сингла в 1992) и другой материал, оказавшийся на мини-альбоме «Staircase Infinities» (1994). В 2005 альбом был частично перезаписан, полностью пересведён, подвергся ремастерингу и переиздан вместе с «Staircase Infinities» как двойной альбом. Переиздание содержит новое сведение от Стивена Уилсона и перезаписанные барабаны от Гэвина Харрисона, которые заменили электрические барабаны оригинальной версии. Стивен Уилсон сказал, что название альбома появилось благодаря строке песни «Voyage 34» (хоть и на альбоме присутствует трек с таким же названием). Другое переиздание на двойном виниле было выпущено 14 августа 2008 года на Kscope Records. Porcupine Tree — английская рок-группа, созданная музыкантом Стивеном Уилсоном в 1987 году. В течение более чем двадцатилетней карьеры они заслужили признание критиков и коллег-музыкантов, приобрели культовый статус и оказали влияние на новых исполнителей. Группа сделала карьеру на определенном расстоянии от мейнстрима, и такие издания, как Classic Rock и PopMatters, описывают ее как «самую важную группу, о которой вы никогда не слышали!». Группа начиналась как сольный проект Уилсона, который изначально сам создавал всю музыку для проекта. Однако к концу 1993 года он захотел работать в группе, пригласив соавторов Ричарда Барбьери в качестве клавишника, Колина Эдвина в качестве басиста и Криса Мейтленда в качестве барабанщика, чтобы сформировать первый постоянный состав. С Уилсоном в качестве ведущего вокалиста и гитариста этот состав оставался до февраля 2002 года, когда Мейтленд покинул группу, а Гэвин Харрисон был нанят на его место. Раннее звучание Porcupine Tree напоминало различные стили психоделического рока, спейс-рока и экспериментального рока, а затем переместилось в сторону более прогрессивного / космического рока, сравнимого с направлением Pink Floyd. После подписания контракта с лейблом Kscope в конце 1990-х группа начала приближаться по стилю к более популярному альтернативному року. К началу 2000-х команда подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и снова изменила свое звучание, на этот раз в сторону прогрессивного металла.


Теги товара: Progressive Rock
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Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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