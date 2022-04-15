Top.Mail.Ru
Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка - фото 1
Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
The Sky Moves Sideways
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка - фото 1
  • Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624683
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644818214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
The Sky Moves Sideways
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка

Третий студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Porcupine Tree, выпущенный в феврале 1995 года.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644818214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
The Sky Moves Sideways
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Третий студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Porcupine Tree, выпущенный в феврале 1995 года.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways (0802644818214) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...