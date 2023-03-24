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The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка

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The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 1
The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 2
The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 3
The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 4
The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 5
The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 6
The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 1
  • The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 2
  • The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 3
  • The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 4
  • The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 5
  • The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 6
  • The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624675
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602445569250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка

Сборник величайших хитов 1992 года переиздан на двойном LP! Мастеринг и нарезка сделаны Майлзом Шоуэллом на Эбби-Роуд! Это 2-литровое виниловое издание коллекции классических хитов 1992 года содержит 16 треков, включая Message in a Bottle, Walking on the Moon, Dont Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Breath You Take и многое другое. Коллекция была ремастирована на Abbey Road и издана на тяжелом черном виниле.

Отзывы о товаре The Police - Greatest Hits (Half Speed) (0602445569250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602445569250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Сборник величайших хитов 1992 года переиздан на двойном LP! Мастеринг и нарезка сделаны Майлзом Шоуэллом на Эбби-Роуд! Это 2-литровое виниловое издание коллекции классических хитов 1992 года содержит 16 треков, включая Message in a Bottle, Walking on the Moon, Dont Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Breath You Take и многое другое. Коллекция была ремастирована на Abbey Road и издана на тяжелом черном виниле.
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