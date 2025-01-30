Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка
Planet P Project - дебютный одноименный альбом проекта Planet P Project, изначально выпущенный в 1983 году. Сингл Why Me? был очень успешен благодаря тяжёлой ротации клипа к нему на MTV. В США в журнале Billboard песня не только попала в первую десятку в специализированном песенном рок-чарте, но и вошла в попсовую Горячую сотню (Hot 100). Следующий сингл Static также был довольно популярен на радио и попал в специализированный песенный рок-чарт американского журнала Billboard. Лимитированное ремастированное переиздание бирюзово-мраморном виниле. Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как I Won’t Be Home Tonight, A Fine, Fine Day, The First Day of Summer. Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партёрстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Красивый цветной ( marble) винил . Первый альбом проэкта Planet P , где вдохновитель и автор почти всех песен Тони Кэри . Синглы «Why Me?» и «Static» были очень популярны . Музыка и звучание понравились .
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
В семидесятые Тони Кэри два года работал клавишником в группе Rainbow . Эта же пластинка по музыке - прогрессивный рок с влиянием электронной музыки .
Отзывы о товаре Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка
Достоинства:
Красивый цветной ( marble) винил . Первый альбом проэкта Planet P , где вдохновитель и автор почти всех песен Тони Кэри . Синглы «Why Me?» и «Static» были очень популярны . Музыка и звучание понравились .
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
В семидесятые Тони Кэри два года работал клавишником в группе Rainbow . Эта же пластинка по музыке - прогрессивный рок с влиянием электронной музыки .