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Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 1
Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 2
Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 3
Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Planet P Project
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 1
  • Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 2
  • Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 3
  • Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624674
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Загружаем...
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Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428039544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Planet P Project
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка

Planet P Project - дебютный одноименный альбом проекта Planet P Project, изначально выпущенный в 1983 году. Сингл Why Me? был очень успешен благодаря тяжёлой ротации клипа к нему на MTV. В США в журнале Billboard песня не только попала в первую десятку в специализированном песенном рок-чарте, но и вошла в попсовую Горячую сотню (Hot 100). Следующий сингл Static также был довольно популярен на радио и попал в специализированный песенный рок-чарт американского журнала Billboard. Лимитированное ремастированное переиздание бирюзово-мраморном виниле. Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как I Won’t Be Home Tonight, A Fine, Fine Day, The First Day of Summer. Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партёрстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка

30.01.2025
Елена

Достоинства:
Красивый цветной ( marble) винил . Первый альбом проэкта Planet P , где вдохновитель и автор почти всех песен Тони Кэри . Синглы «Why Me?» и «Static» были очень популярны . Музыка и звучание понравились .

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
В семидесятые Тони Кэри два года работал клавишником в группе Rainbow . Эта же пластинка по музыке - прогрессивный рок с влиянием электронной музыки .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428039544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Planet P Project
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Planet P Project - дебютный одноименный альбом проекта Planet P Project, изначально выпущенный в 1983 году. Сингл Why Me? был очень успешен благодаря тяжёлой ротации клипа к нему на MTV. В США в журнале Billboard песня не только попала в первую десятку в специализированном песенном рок-чарте, но и вошла в попсовую Горячую сотню (Hot 100). Следующий сингл Static также был довольно популярен на радио и попал в специализированный песенный рок-чарт американского журнала Billboard. Лимитированное ремастированное переиздание бирюзово-мраморном виниле. Planet P Project - проект американского музыканта Тони Кэри. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как I Won’t Be Home Tonight, A Fine, Fine Day, The First Day of Summer. Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партёрстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.01.2025
Елена

Достоинства:
Красивый цветной ( marble) винил . Первый альбом проэкта Planet P , где вдохновитель и автор почти всех песен Тони Кэри . Синглы «Why Me?» и «Static» были очень популярны . Музыка и звучание понравились .

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
В семидесятые Тони Кэри два года работал клавишником в группе Rainbow . Эта же пластинка по музыке - прогрессивный рок с влиянием электронной музыки .


Planet P - Planet P Project (coloured) (0630428039544) виниловая пластинка - стоимость товара 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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