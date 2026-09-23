Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Planet P - Pink World (coloured) (0630428039643) виниловая пластинка
Pink World - второй студийный альбом Planet P Project, выпущенный в 1984 году. Представляет собой рок-оперу в жанре антиутопия. Хоть пластинка не попала в 10-ку чарта Billboard 200 , но продержалась в общей сложности 14 недель на 121 месте. А песня с альбома What I See заняла 25 строчку в чарте Billboard Top Rock Tracks. Лимитированное ремастированное переиздание представлено на двойном пурпурно-мраморном виниле. Planet P Project - псевдоним, используемый американским рок-музыкантом и продюсером Тони Кэри для своих более экспериментальных записей. Тони Кэри наиболее известен по работе клавишником в группе Rainbow в 1970-х годах. Потом он переехал в Западную Германию и начал сольную карьеру. В начале 1980-х годов он несколько раз попадал в чарты с такими сольными песнями, как I Won’t Be Home Tonight, A Fine, Fine Day, The First Day of Summer. Planet P Project - параллельный проект, который он организовал там же в Германии в начале 1980-х годов в партёрстве с немецким продюсером Петером Хауке. Почти все песни писал сам Кэри и почти все музыкальные партии играл тоже он сам.
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