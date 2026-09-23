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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка

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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 1
Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 2
Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 3
Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Pink World
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 1
  • Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 2
  • Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 3
  • Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0630428039612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Pink World
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
In The Woods, To Live Forever, Pink World, What I See, To Live Forever, Pt. 2, Power, In The Forest, A Boy Who Can't Talk, The Stranger, What I See, Pt. 2, The Shepherd, Behind The Barrier, Pink World Coming Down, Breath, This Perfect Place, What Artie Knows, In The Zone, Behind The Barrier, Pt. 2, March Of The Artemites, This Perfect Place, Pt. 2, A Letter From The Shelter, What Artie Knows, Pt. 2, One Star Falling, Baby's At The Door, Requiem, A Boy Who Can't Talk, Pt. 2
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Woods, To Live Forever, Pink World, What I See, To Live Forever, Pt. 2, Power, In The Forest, A Boy Who Can't Talk, The Stranger, What I See, Pt. 2, The Shepherd, Behind The Barrier, Pink World Coming Down, Breath, This Perfect Place, What Artie Knows, In The Zone, Behind The Barrier, Pt. 2, March Of The Artemites, This Perfect Place, Pt. 2, A Letter From The Shelter, What Artie Knows, Pt. 2, One Star Falling, Baby's At The Door, Requiem, A Boy Who Can't Talk, Pt. 2

Отзывы о товаре Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0630428039612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Planet P
Альбом (сингл)
Pink World
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
In The Woods, To Live Forever, Pink World, What I See, To Live Forever, Pt. 2, Power, In The Forest, A Boy Who Can't Talk, The Stranger, What I See, Pt. 2, The Shepherd, Behind The Barrier, Pink World Coming Down, Breath, This Perfect Place, What Artie Knows, In The Zone, Behind The Barrier, Pt. 2, March Of The Artemites, This Perfect Place, Pt. 2, A Letter From The Shelter, What Artie Knows, Pt. 2, One Star Falling, Baby's At The Door, Requiem, A Boy Who Can't Talk, Pt. 2
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Woods, To Live Forever, Pink World, What I See, To Live Forever, Pt. 2, Power, In The Forest, A Boy Who Can't Talk, The Stranger, What I See, Pt. 2, The Shepherd, Behind The Barrier, Pink World Coming Down, Breath, This Perfect Place, What Artie Knows, In The Zone, Behind The Barrier, Pt. 2, March Of The Artemites, This Perfect Place, Pt. 2, A Letter From The Shelter, What Artie Knows, Pt. 2, One Star Falling, Baby's At The Door, Requiem, A Boy Who Can't Talk, Pt. 2
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Planet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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