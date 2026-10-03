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Photay & Nino Carlos Nino - An Offering (0789993992782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Photay & Nino Carlos Nino - An Offering (0789993992782) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Photay; Nino, Carlos, An Offering (0789993992782) - фото 1
Виниловая пластинка Photay; Nino, Carlos, An Offering (0789993992782) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Photay; Nino, Carlos, An Offering (0789993992782) - фото 1
  • Виниловая пластинка Photay; Nino, Carlos, An Offering (0789993992782) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624669
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Photay & Nino Carlos Nino - An Offering (0789993992782) виниловая пластинка

An Offering - это новая работа Photay, созданная под влиянием особого творческого партнерства с международным исполнителем гимнов Карлосом Ниньо. Подписчики IARC должны знать Ниньо или хотя бы один из его 3 альбомов, которые мы выпустили за последние 2 года (Chicago Waves, More Energy Fields, Current и / или EXTRA PRESENCE). Простым знакомством с Photay (урожденным Эваном Шорнштейном) было бы сказать: он создал одну из лучших ‘эмбиентных’ песен за последние пять лет. Влияние Ниньо огромно (он приезжает сюда с сетью постоянных соавторов, включая Ясоса и Нейта Мерсеро), как и присутствие арфистки Микаэлы Дэвис, и результатом этого совместного альбома является продвижение Photay к звукам земли. И вода. И пространства, которые, вероятно, где-то существуют. Тайны раскрываются за каждым углом при каждом прослушивании.

Отзывы о товаре Photay & Nino Carlos Nino - An Offering (0789993992782) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
An Offering - это новая работа Photay, созданная под влиянием особого творческого партнерства с международным исполнителем гимнов Карлосом Ниньо. Подписчики IARC должны знать Ниньо или хотя бы один из его 3 альбомов, которые мы выпустили за последние 2 года (Chicago Waves, More Energy Fields, Current и / или EXTRA PRESENCE). Простым знакомством с Photay (урожденным Эваном Шорнштейном) было бы сказать: он создал одну из лучших ‘эмбиентных’ песен за последние пять лет. Влияние Ниньо огромно (он приезжает сюда с сетью постоянных соавторов, включая Ясоса и Нейта Мерсеро), как и присутствие арфистки Микаэлы Дэвис, и результатом этого совместного альбома является продвижение Photay к звукам земли. И вода. И пространства, которые, вероятно, где-то существуют. Тайны раскрываются за каждым углом при каждом прослушивании.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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