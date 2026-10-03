Photay & Nino Carlos Nino - An Offering (0789993992782) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Photay & Nino Carlos Nino - An Offering (0789993992782) виниловая пластинка
An Offering - это новая работа Photay, созданная под влиянием особого творческого партнерства с международным исполнителем гимнов Карлосом Ниньо. Подписчики IARC должны знать Ниньо или хотя бы один из его 3 альбомов, которые мы выпустили за последние 2 года (Chicago Waves, More Energy Fields, Current и / или EXTRA PRESENCE). Простым знакомством с Photay (урожденным Эваном Шорнштейном) было бы сказать: он создал одну из лучших ‘эмбиентных’ песен за последние пять лет. Влияние Ниньо огромно (он приезжает сюда с сетью постоянных соавторов, включая Ясоса и Нейта Мерсеро), как и присутствие арфистки Микаэлы Дэвис, и результатом этого совместного альбома является продвижение Photay к звукам земли. И вода. И пространства, которые, вероятно, где-то существуют. Тайны раскрываются за каждым углом при каждом прослушивании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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