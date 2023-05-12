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Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
The Bits Between The Bits
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
The Bits Between The Bits
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка

Студийный альбом группы Ozric Tentacles, выпущенный в 1989 году. Инструментальный музыкальный коллектив из Сомерсета, чью музыку в целом и общем можно назвать психоделической. Коллектив был основан в 1984 году, и за свою более чем 30-летнюю историю выпустил свыше 20 альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
The Bits Between The Bits
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Студийный альбом группы Ozric Tentacles, выпущенный в 1989 году. Инструментальный музыкальный коллектив из Сомерсета, чью музыку в целом и общем можно назвать психоделической. Коллектив был основан в 1984 году, и за свою более чем 30-летнюю историю выпустил свыше 20 альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - The Bits Between The Bits (0802644818917) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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