OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка
The French Dispatch - оригинальный саундтрек к фильму 2021 года Французский вестник. Релиз представлен на двойном черном виниле. Французский вестник - американский комедийно-драматический фильм, режиссёром и сценаристом которого выступает Уэс Андерсон. В основу сценария легла история, написанная Андерсоном в сотрудничестве с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом. Фильм рассказывает о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офис которого расположен во Франции. Актёрский ансамбль картины включает в себя такие имена, как Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Парк, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон. Эпизодические роли сыграли несколько актёров, постоянно сотрудничающих с Андерсоном. В их числе - Лев Шрайбер, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман и Анжелика Хьюстон.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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