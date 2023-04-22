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OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка

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OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 1
OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 2
OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 3
OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 4
OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 5
OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624641
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar (Distr.)
Barcode
[8024709238528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка

Сенца Сапере Нице ди Лей (1969, Луиджи Коменчини) - одна из первых партитур, написанных Эннио Морриконе для фильма Giallo, в преддверии великого сезона культового итальянского жанра триллера, созданного Дарио Ардженто. Саундтрек идеально отражает философию, лежащую в основе серии Morricone Segreto, не только из-за его необычайно мрачных и психоделических флюидов, но и из-за редкости партитуры, которая, как ни странно, осталась неизданной на виниле (за исключением двух треков, включенных в антологию CAM 1980, которую сейчас практически невозможно найти). Совместно с Senza Sapere Niente di Lei Морриконе сочинил одну из своих самых мечтательных и неземных партитур со сладкой и деликатной темой, раскрывающейся в колыбельной в ритме вальса и интерпретируемой в нескольких тональностях: от лаунж-джаза до экспериментальной музыки. Конечный результат - чувственное и обходительное звучание, которое хорошо сочетается с типичным болезненным стилем Giallo cinema и сюжетом фильма: Зимой в Милане молодой адвокат (Филипп Леруа) встречает девушку с загадочным прошлым (Паола Питагора), влюбляется в нее и неизбежно ведет к непоправимым последствиям. Издан на желтом виниле ко Дню магазина грампластинок в 2023 году.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar (Distr.)
Barcode
[8024709238528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.04.2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
Сенца Сапере Нице ди Лей (1969, Луиджи Коменчини) - одна из первых партитур, написанных Эннио Морриконе для фильма Giallo, в преддверии великого сезона культового итальянского жанра триллера, созданного Дарио Ардженто. Саундтрек идеально отражает философию, лежащую в основе серии Morricone Segreto, не только из-за его необычайно мрачных и психоделических флюидов, но и из-за редкости партитуры, которая, как ни странно, осталась неизданной на виниле (за исключением двух треков, включенных в антологию CAM 1980, которую сейчас практически невозможно найти). Совместно с Senza Sapere Niente di Lei Морриконе сочинил одну из своих самых мечтательных и неземных партитур со сладкой и деликатной темой, раскрывающейся в колыбельной в ритме вальса и интерпретируемой в нескольких тональностях: от лаунж-джаза до экспериментальной музыки. Конечный результат - чувственное и обходительное звучание, которое хорошо сочетается с типичным болезненным стилем Giallo cinema и сюжетом фильма: Зимой в Милане молодой адвокат (Филипп Леруа) встречает девушку с загадочным прошлым (Паола Питагора), влюбляется в нее и неизбежно ведет к непоправимым последствиям. Издан на желтом виниле ко Дню магазина грампластинок в 2023 году.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


OST - Senza Sapere Niente Di Lei (Ennio Morricone) (coloured) (8024709238528) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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