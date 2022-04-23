OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка
LA Dama Rossa Uccide Sette VOLTE — Красная королева убивает семь раз — стирает грань между триллером и ужасом. Культовый успех, которым он пользуется, можно объяснить его эстетикой, которая воплощает суть итальянского триллера. Партитура Бруно Николаи к Красной королеве убивает семь раз безупречно сочетает чувствительность поп-музыки и андеграунда 1970-х с готическими нюансами сюжета благодаря умелому использованию клавесинов. Альбом является частью Paura от CAM Sugar, серии самостоятельных релизов саундтреков, которые следуют за одноименным сборником, в котором исследуются редкие и неизданные хоррор-жемчужины из архива лейбла. Это новое лимитированное издание, посвященное 50-летию этого культового, востребованного саундтрека — шедевра итальянского кинематографа Giallo, — полностью переделано с оригинальных лент, включает два бонус-трека и призвано стать основным продуктом коллекционирования жанра и для поклонников золотого века
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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