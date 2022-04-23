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OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка

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OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 1
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 2
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 3
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 4
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 5
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 6
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 7
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 8
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 9
OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Dama Rossa Uccide Sette Volte
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624633
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709224620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Dama Rossa Uccide Sette Volte
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка

LA Dama Rossa Uccide Sette VOLTE — Красная королева убивает семь раз — стирает грань между триллером и ужасом. Культовый успех, которым он пользуется, можно объяснить его эстетикой, которая воплощает суть итальянского триллера. Партитура Бруно Николаи к Красной королеве убивает семь раз безупречно сочетает чувствительность поп-музыки и андеграунда 1970-х с готическими нюансами сюжета благодаря умелому использованию клавесинов. Альбом является частью Paura от CAM Sugar, серии самостоятельных релизов саундтреков, которые следуют за одноименным сборником, в котором исследуются редкие и неизданные хоррор-жемчужины из архива лейбла. Это новое лимитированное издание, посвященное 50-летию этого культового, востребованного саундтрека — шедевра итальянского кинематографа Giallo, — полностью переделано с оригинальных лент, включает два бонус-трека и призвано стать основным продуктом коллекционирования жанра и для поклонников золотого века



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709224620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Dama Rossa Uccide Sette Volte
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
LA Dama Rossa Uccide Sette VOLTE — Красная королева убивает семь раз — стирает грань между триллером и ужасом. Культовый успех, которым он пользуется, можно объяснить его эстетикой, которая воплощает суть итальянского триллера. Партитура Бруно Николаи к Красной королеве убивает семь раз безупречно сочетает чувствительность поп-музыки и андеграунда 1970-х с готическими нюансами сюжета благодаря умелому использованию клавесинов. Альбом является частью Paura от CAM Sugar, серии самостоятельных релизов саундтреков, которые следуют за одноименным сборником, в котором исследуются редкие и неизданные хоррор-жемчужины из архива лейбла. Это новое лимитированное издание, посвященное 50-летию этого культового, востребованного саундтрека — шедевра итальянского кинематографа Giallo, — полностью переделано с оригинальных лент, включает два бонус-трека и призвано стать основным продуктом коллекционирования жанра и для поклонников золотого века


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Bruno Nicolai) (coloured) (8024709224620) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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