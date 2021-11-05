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OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка

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OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка - фото 1
OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.11.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Gatto A Nove Code
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[0760137718918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.11.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Gatto A Nove Code
Жанр
Саундтреки к фильмам
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка

Чтобы отпраздновать 50-летие фильма, Rustblade выпускает окончательное издание саундтрека к захватывающему / культовому фильму Дарио Ардженто “Код Гатто Нове” (Девятихвостый кот). Эннио Морриконе идет еще дальше, создавая действительно диссонирующий и авангардный звук с тревожащим напряжением. Несомненно, это одна из самых важных, малоизвестных композиционных вершин маэстро Морриконе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[0760137718918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.11.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Gatto A Nove Code
Жанр
Саундтреки к фильмам
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Чтобы отпраздновать 50-летие фильма, Rustblade выпускает окончательное издание саундтрека к захватывающему / культовому фильму Дарио Ардженто “Код Гатто Нове” (Девятихвостый кот). Эннио Морриконе идет еще дальше, создавая действительно диссонирующий и авангардный звук с тревожащим напряжением. Несомненно, это одна из самых важных, малоизвестных композиционных вершин маэстро Морриконе.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Il Gatto A Nove Code (Ennio Morricone) (coloured) (0760137718918) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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