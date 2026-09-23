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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка

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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 1
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 2
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 3
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 4
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 5
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 6
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 7
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 8
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624630
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709211729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Blue-Eyed Bandit = Citta Viva, Madre Assente, Campi Aperti E Sospesi, Double Face, Esecuzione Radiofonica, For Enrico, Riccardo And Roberto, Beneath The City Bridges = Sotto I Ponti Della Citta, For Dalia, Stranamente Di Notte, 38452, Madre Assente, Finale = Stranamente, Un Giorno
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Morricone Segreto – N°03
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка

Впервые! Восстановленный и ремастированный саундтрек к итальянскому фильму 1980 года.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709211729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Blue-Eyed Bandit = Citta Viva, Madre Assente, Campi Aperti E Sospesi, Double Face, Esecuzione Radiofonica, For Enrico, Riccardo And Roberto, Beneath The City Bridges = Sotto I Ponti Della Citta, For Dalia, Stranamente Di Notte, 38452, Madre Assente, Finale = Stranamente, Un Giorno
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Morricone Segreto – N°03
Страна производитель
Италия
Описание
Впервые! Восстановленный и ремастированный саундтрек к итальянскому фильму 1980 года.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (coloured) (8024709211729) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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