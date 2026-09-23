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OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка

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OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 1
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 2
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 3
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 4
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 5
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 6
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 7
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 8
OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Geoff Barrow, Ben Salisbury
Альбом (сингл)
Filmmusik: Drokk
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Drokk (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624626
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Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка
4 150 руб.
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083123068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Geoff Barrow, Ben Salisbury
Альбом (сингл)
Filmmusik: Drokk
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Geoff Barrow & Ben Salisbury - Lawmaster/Pursuit, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Helmet Theme, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Titan Bound, Geoff Barrow & Ben Salisbury - 301-305, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Justice One, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Scope the Block, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Exhale, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Council of Five, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Puerto Luminae, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Miami Gunman, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Eagle, Geoff Barrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка

GEOFF BARROW - один из основателей группы PORTISHEAD и продюсер/лейблмейкер Invada Records Records. BEN SALISBURY - композитор-саундтрек, в послужном списке которого более 200 фильмов и телевизионных коллабораций появление. Бэрроу и Солсбери познакомились более десяти лет назад, когда оба вступили в футбольный клуб для пожилых людей Футбольный клуб для пожилых людей. После череды неудачных футбольных матчей они пришли к выводу, что что, вероятно, было бы более продуктивно, если бы они вместе занимались музыкой. Тайминг что-то всегда должно было произойти до 2010 года, когда они разговаривали со сценаристом о музыке для фильма О музыке для фильма. Фильм в итоге так и не был снят, но совместная работа началась началась. Затем, когда Бэрроу и Солсбери оценили уже написанную музыку, они решили продолжить работу над музыкой для саундтрека. Бэрроу и художник-оформитель / старый друг Марк Бессант, с юных лет были заядлыми читателями журнала "2000 AD" и классических историй из Мега-Сити-1. Хотя на эту тему было создано бесчисленное множество рассказов, фильмов и песен, "DROKK" отличается тем, что в нем Бэрроу и Марк Бессант участвуют в качестве авторов отличается тем, что это личная интерпретация Бэрроу и Солсбери. Для электронной музыки даже "DROKK" нарочито суров и минималистичен; большинство треков создано с использованием только синтезатора Oberhiem 2 Voice synthesiser (клавишная классика 1975 года). Исключение составляют лишь те треки, в которых использован Синтезатор с цифровыми манипуляциями с акустическими инструментами, такими как фортепиано, скрипка, мандолина, укулеле, вокал и цимбалы Вокал и цимбалы. Кроме того, на диск заглянула другая группа Бэрроу - BEAK>.

Отзывы о товаре OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083123068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Geoff Barrow, Ben Salisbury
Альбом (сингл)
Filmmusik: Drokk
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Geoff Barrow & Ben Salisbury - Lawmaster/Pursuit, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Helmet Theme, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Titan Bound, Geoff Barrow & Ben Salisbury - 301-305, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Justice One, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Scope the Block, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Exhale, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Council of Five, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Puerto Luminae, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Miami Gunman, Geoff Barrow & Ben Salisbury - Eagle, Geoff Barrow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
GEOFF BARROW - один из основателей группы PORTISHEAD и продюсер/лейблмейкер Invada Records Records. BEN SALISBURY - композитор-саундтрек, в послужном списке которого более 200 фильмов и телевизионных коллабораций появление. Бэрроу и Солсбери познакомились более десяти лет назад, когда оба вступили в футбольный клуб для пожилых людей Футбольный клуб для пожилых людей. После череды неудачных футбольных матчей они пришли к выводу, что что, вероятно, было бы более продуктивно, если бы они вместе занимались музыкой. Тайминг что-то всегда должно было произойти до 2010 года, когда они разговаривали со сценаристом о музыке для фильма О музыке для фильма. Фильм в итоге так и не был снят, но совместная работа началась началась. Затем, когда Бэрроу и Солсбери оценили уже написанную музыку, они решили продолжить работу над музыкой для саундтрека. Бэрроу и художник-оформитель / старый друг Марк Бессант, с юных лет были заядлыми читателями журнала "2000 AD" и классических историй из Мега-Сити-1. Хотя на эту тему было создано бесчисленное множество рассказов, фильмов и песен, "DROKK" отличается тем, что в нем Бэрроу и Марк Бессант участвуют в качестве авторов отличается тем, что это личная интерпретация Бэрроу и Солсбери. Для электронной музыки даже "DROKK" нарочито суров и минималистичен; большинство треков создано с использованием только синтезатора Oberhiem 2 Voice synthesiser (клавишная классика 1975 года). Исключение составляют лишь те треки, в которых использован Синтезатор с цифровыми манипуляциями с акустическими инструментами, такими как фортепиано, скрипка, мандолина, укулеле, вокал и цимбалы Вокал и цимбалы. Кроме того, на диск заглянула другая группа Бэрроу - BEAK>.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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