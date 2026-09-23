OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Drokk (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083123068) виниловая пластинка
GEOFF BARROW - один из основателей группы PORTISHEAD и продюсер/лейблмейкер Invada Records Records. BEN SALISBURY - композитор-саундтрек, в послужном списке которого более 200 фильмов и телевизионных коллабораций появление. Бэрроу и Солсбери познакомились более десяти лет назад, когда оба вступили в футбольный клуб для пожилых людей Футбольный клуб для пожилых людей. После череды неудачных футбольных матчей они пришли к выводу, что что, вероятно, было бы более продуктивно, если бы они вместе занимались музыкой. Тайминг что-то всегда должно было произойти до 2010 года, когда они разговаривали со сценаристом о музыке для фильма О музыке для фильма. Фильм в итоге так и не был снят, но совместная работа началась началась. Затем, когда Бэрроу и Солсбери оценили уже написанную музыку, они решили продолжить работу над музыкой для саундтрека. Бэрроу и художник-оформитель / старый друг Марк Бессант, с юных лет были заядлыми читателями журнала "2000 AD" и классических историй из Мега-Сити-1. Хотя на эту тему было создано бесчисленное множество рассказов, фильмов и песен, "DROKK" отличается тем, что в нем Бэрроу и Марк Бессант участвуют в качестве авторов отличается тем, что это личная интерпретация Бэрроу и Солсбери. Для электронной музыки даже "DROKK" нарочито суров и минималистичен; большинство треков создано с использованием только синтезатора Oberhiem 2 Voice synthesiser (клавишная классика 1975 года). Исключение составляют лишь те треки, в которых использован Синтезатор с цифровыми манипуляциями с акустическими инструментами, такими как фортепиано, скрипка, мандолина, укулеле, вокал и цимбалы Вокал и цимбалы. Кроме того, на диск заглянула другая группа Бэрроу - BEAK>.
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