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OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка

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OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 1
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 2
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 3
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 4
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 5
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 6
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 7
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 8
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 9
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 10
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.12.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Amarcord
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624620
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.12.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Amarcord
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка

Nino Rota: Fellinis Amarcord - саундтрек композитора Нино Рота к фильму Фредерико Феллини Амаркорд, вышедшему на экраны в 1973 году. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте в серии Heritage Collection включает 15 треков впервые издаваемых на виниле, а также копию нот к музыке фильма, написанных рукой Нино Рота. Нино Рота - итальянский композитор, в первую очередь известен как автор музыки к кинофильмам Фредерико Феллини, Лукино Висконти, Фрэнсиса Форда Копполлы. Среди самых известных саундтреков, написанных Нино Рота, музыка к фильмам Сладкая жизнь, Рокко и его братья, Восемь с половиной, Крёстный Отец, Амаркорд и другим. Нино Рота был награждён главными музыкальными и кино наградами, премиями: Грэмми, Оскар, Золотой глобус.

Отзывы о товаре OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.12.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Amarcord
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Nino Rota: Fellinis Amarcord - саундтрек композитора Нино Рота к фильму Фредерико Феллини Амаркорд, вышедшему на экраны в 1973 году. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте в серии Heritage Collection включает 15 треков впервые издаваемых на виниле, а также копию нот к музыке фильма, написанных рукой Нино Рота. Нино Рота - итальянский композитор, в первую очередь известен как автор музыки к кинофильмам Фредерико Феллини, Лукино Висконти, Фрэнсиса Форда Копполлы. Среди самых известных саундтреков, написанных Нино Рота, музыка к фильмам Сладкая жизнь, Рокко и его братья, Восемь с половиной, Крёстный Отец, Амаркорд и другим. Нино Рота был награждён главными музыкальными и кино наградами, премиями: Грэмми, Оскар, Золотой глобус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Amarcord (Nino Rota) (8024709220820) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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