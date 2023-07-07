Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка
Выпустив в 2023 году сингл Welcome to the DCC - ударный трек, пронизанный уверенностью в себе, - а также сопроводительное видео, Nothing But Thieves вернулись, к радости своих многочисленных поклонников. Затем , ожидаемо, последовало объявление об их четвертом альбоме Dead Club City, который будет выпущен в июле на RCA/Sony Music. Со своим грядущим лонгплеем Nothing But Thieves открывают новую, инновационную главу. Они убеждают серией песен, которые сопровождаются их обычными социально значимыми, умными текстами и свидетельствуют об их способности постоянно развивать свое звучание, экспериментируя с различными жанрами, которые сформировали их как группу на сегодняшний день. Первый сингл с альбома, Welcome to the DCC, ознаменовал мировую премьеру группы на Радио 1 как Самая горячая запись в мире Клары Амфо. Трек не только представляет новое звучание группы, но и предлагает первый взгляд на космос DCC - сокращение от Dead Club City - и на то, чего поклонники могут ожидать от новой работы. Рок-песня, в которой чувствуется экспериментальный фанк и явное влияние 80-х, постепенно нагнетает напряжение, чтобы в конце концов ворваться в огромный, парящий припев с почти радостными синтезаторами, в котором слышно, как группа поет: Добро пожаловать в DCC, Dead Club City. Все небеса, все время. На предстоящем альбоме, состоящем из одиннадцати треков, группа представляет свой клуб Dead Club City, предназначенный только для членов клуба. Песни на лонгплее посвящены различным персонажам и сюжетным линиям, которые вращаются вокруг этого города. Это коллективное сознание? Другая планета? Следующая промышленная пустошь? Небо? Или что-то совсем другое?
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