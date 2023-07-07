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Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка

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Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка - фото 1
Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка - фото 2
Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Dead Club City
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка - фото 1
  • Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка - фото 2
  • Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624604
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca International
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Dead Club City
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка

Выпустив в 2023 году сингл Welcome to the DCC - ударный трек, пронизанный уверенностью в себе, - а также сопроводительное видео, Nothing But Thieves вернулись, к радости своих многочисленных поклонников. Затем , ожидаемо, последовало объявление об их четвертом альбоме Dead Club City, который будет выпущен в июле на RCA/Sony Music. Со своим грядущим лонгплеем Nothing But Thieves открывают новую, инновационную главу. Они убеждают серией песен, которые сопровождаются их обычными социально значимыми, умными текстами и свидетельствуют об их способности постоянно развивать свое звучание, экспериментируя с различными жанрами, которые сформировали их как группу на сегодняшний день. Первый сингл с альбома, Welcome to the DCC, ознаменовал мировую премьеру группы на Радио 1 как Самая горячая запись в мире Клары Амфо. Трек не только представляет новое звучание группы, но и предлагает первый взгляд на космос DCC - сокращение от Dead Club City - и на то, чего поклонники могут ожидать от новой работы. Рок-песня, в которой чувствуется экспериментальный фанк и явное влияние 80-х, постепенно нагнетает напряжение, чтобы в конце концов ворваться в огромный, парящий припев с почти радостными синтезаторами, в котором слышно, как группа поет: Добро пожаловать в DCC, Dead Club City. Все небеса, все время. На предстоящем альбоме, состоящем из одиннадцати треков, группа представляет свой клуб Dead Club City, предназначенный только для членов клуба. Песни на лонгплее посвящены различным персонажам и сюжетным линиям, которые вращаются вокруг этого города. Это коллективное сознание? Другая планета? Следующая промышленная пустошь? Небо? Или что-то совсем другое?

Отзывы о товаре Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca International
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
Dead Club City
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Выпустив в 2023 году сингл Welcome to the DCC - ударный трек, пронизанный уверенностью в себе, - а также сопроводительное видео, Nothing But Thieves вернулись, к радости своих многочисленных поклонников. Затем , ожидаемо, последовало объявление об их четвертом альбоме Dead Club City, который будет выпущен в июле на RCA/Sony Music. Со своим грядущим лонгплеем Nothing But Thieves открывают новую, инновационную главу. Они убеждают серией песен, которые сопровождаются их обычными социально значимыми, умными текстами и свидетельствуют об их способности постоянно развивать свое звучание, экспериментируя с различными жанрами, которые сформировали их как группу на сегодняшний день. Первый сингл с альбома, Welcome to the DCC, ознаменовал мировую премьеру группы на Радио 1 как Самая горячая запись в мире Клары Амфо. Трек не только представляет новое звучание группы, но и предлагает первый взгляд на космос DCC - сокращение от Dead Club City - и на то, чего поклонники могут ожидать от новой работы. Рок-песня, в которой чувствуется экспериментальный фанк и явное влияние 80-х, постепенно нагнетает напряжение, чтобы в конце концов ворваться в огромный, парящий припев с почти радостными синтезаторами, в котором слышно, как группа поет: Добро пожаловать в DCC, Dead Club City. Все небеса, все время. На предстоящем альбоме, состоящем из одиннадцати треков, группа представляет свой клуб Dead Club City, предназначенный только для членов клуба. Песни на лонгплее посвящены различным персонажам и сюжетным линиям, которые вращаются вокруг этого города. Это коллективное сознание? Другая планета? Следующая промышленная пустошь? Небо? Или что-то совсем другое?
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Отзывы


Nothing But Thieves - Dead Club City (0196587944612) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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