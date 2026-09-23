Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка
Признай, что все это черновик. Это помогает довести дело до конца. Мы объединились, чтобы записать этот альбом, и для меня эта песня - призыв к сплочению. Эта песня, написанная в основном моим братом Мэтью (Путман), была основана на одной идее, сильно изменена в post, а затем воспроизведена нами и нашими инструментами. Студийные элементы и элементы постпродакшна также послужили еще одним инструментом под всем этим. Процесс создания этого трека послужил основным источником вдохновения для многих других вещей, которые мы в конечном итоге делали на протяжении Deathrattle Sing For Me. Я чувствую, что Мэтью написал эту песню с учетом моего голоса, и я хотел сделать с ней что-то совершенно уникальное. CFTB - одна из наших самых уникальных песен и, несомненно, одна из моих любимых. Опасный рок-н-ролл! Взрывай!
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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