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Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Norma Jean, Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624603
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка

Признай, что все это черновик. Это помогает довести дело до конца. Мы объединились, чтобы записать этот альбом, и для меня эта песня - призыв к сплочению. Эта песня, написанная в основном моим братом Мэтью (Путман), была основана на одной идее, сильно изменена в post, а затем воспроизведена нами и нашими инструментами. Студийные элементы и элементы постпродакшна также послужили еще одним инструментом под всем этим. Процесс создания этого трека послужил основным источником вдохновения для многих других вещей, которые мы в конечном итоге делали на протяжении Deathrattle Sing For Me. Я чувствую, что Мэтью написал эту песню с учетом моего голоса, и я хотел сделать с ней что-то совершенно уникальное. CFTB - одна из наших самых уникальных песен и, несомненно, одна из моих любимых. Опасный рок-н-ролл! Взрывай!

Отзывы о товаре Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Признай, что все это черновик. Это помогает довести дело до конца. Мы объединились, чтобы записать этот альбом, и для меня эта песня - призыв к сплочению. Эта песня, написанная в основном моим братом Мэтью (Путман), была основана на одной идее, сильно изменена в post, а затем воспроизведена нами и нашими инструментами. Студийные элементы и элементы постпродакшна также послужили еще одним инструментом под всем этим. Процесс создания этого трека послужил основным источником вдохновения для многих других вещей, которые мы в конечном итоге делали на протяжении Deathrattle Sing For Me. Я чувствую, что Мэтью написал эту песню с учетом моего голоса, и я хотел сделать с ней что-то совершенно уникальное. CFTB - одна из наших самых уникальных песен и, несомненно, одна из моих любимых. Опасный рок-н-ролл! Взрывай!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Norma Jean - Deathrattle Sing For Me (coloured) (0810488028379) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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