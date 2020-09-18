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Carlos Nino & Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carlos Nino & Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка

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Carlos Nino &amp; Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка - фото 1
Carlos Nino &amp; Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Carlos Nino
Альбом (сингл)
Chicago Waves
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlos Nino &amp; Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlos Nino &amp; Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624600
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carlos Nino & Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Carlos Nino
Альбом (сингл)
Chicago Waves
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlos Nino & Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка

В конце ноября 2018 года давние соавторы (и пожизненные Лос-Анджелесцы) Карлос Ниньо и Мигель Этвуд-Фергюсон прилетели в Чикаго, чтобы принять участие в записи альбома Universal Beings Макайи Маккрейвена, посвященного выпуску альбома. Всего за 11 месяцев до этого Карлос и Мигель участвовали в записи Los Angeles Side альбома Universal Beings в доме Джеффа Паркера в Альтадене, Калифорния, и это выступление в Чикаго станет первым разом, когда все музыканты воссоединятся, чтобы заново выучить и исполнить музыку, которую они коллективно сочинили во время этих сессий. Выступление Universal Beings и предшествующие дни репетиций состоялись в культовом культурном центре Южного берега – историческом городском клубе позолоченной эпохи, превратившемся в общественное заведение, расположенном глубоко на южной стороне Чикаго, прямо на поросшем тростником берегу озера Мичиган, придавая заднику здания бесконечно голубые северные просторы.

Отзывы о товаре Carlos Nino & Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.09.2020
Исполнитель
Carlos Nino
Альбом (сингл)
Chicago Waves
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В конце ноября 2018 года давние соавторы (и пожизненные Лос-Анджелесцы) Карлос Ниньо и Мигель Этвуд-Фергюсон прилетели в Чикаго, чтобы принять участие в записи альбома Universal Beings Макайи Маккрейвена, посвященного выпуску альбома. Всего за 11 месяцев до этого Карлос и Мигель участвовали в записи Los Angeles Side альбома Universal Beings в доме Джеффа Паркера в Альтадене, Калифорния, и это выступление в Чикаго станет первым разом, когда все музыканты воссоединятся, чтобы заново выучить и исполнить музыку, которую они коллективно сочинили во время этих сессий. Выступление Universal Beings и предшествующие дни репетиций состоялись в культовом культурном центре Южного берега – историческом городском клубе позолоченной эпохи, превратившемся в общественное заведение, расположенном глубоко на южной стороне Чикаго, прямо на поросшем тростником берегу озера Мичиган, придавая заднику здания бесконечно голубые северные просторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlos Nino & Miguel Atwood-Ferguson - Chicago Waves (0603784912677) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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