Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Carlos Nino - More Energy Fields, Current (0789993991211) виниловая пластинка
More Energy Fields, Current - это определенно новая вершина в записанном континууме плодовитого продюсера/перкуссиониста Карлоса Ньо. Благодаря вкладу более дюжины захватывающих голосов из творческой музыкальной плеяды Лос-Анджелеса (из которых Ni?Os был центральной силой на протяжении более 2 десятилетий), включая Сэма Генделя, Нейта Мерсеро, Джамаэля Дина и Джамайру Уильямс, альбом собирает 10 нетронутых жемчужин совместного общения, возглавляемых южно-калифорнийский мудрец, элегантно представленный в своем уникальном стиле “Духовного, импровизационного, космического коллажа”. Список композиций 01. Пожалуйста, разбуди Малютку быстрее, пожалуйста... 02. Мировая сцена, бульвар Дегнан, 4321, Лос-Анджелес, Калифорния 90008 03. Ночное плавание 04. Теперь фон - это передний план. 05. Благодарность Земле 06. Салон ветров 07. Рябь, Отражение, Петля 08. Единение 09. Ласос 79 ‘до бесконечности 10. Пожалуйста, проснись. Альбом изобилует “эмбиентными” пассажами, которые функционируют как открытые порталы между моментами созвучия и ясности, и эпическими пост-хип-хоп опусами, такими как тяжелая / пьянящая “Thanking the Earth”. Но даже при случайном отсутствии барабанов в программе присутствует мощный импульс, заложенный в частоте сознания. Это свидетельство основ Нико как диджея. Его исключительная способность создавать кинетический, кинематографичный звуковой опыт из десятков независимых, часто ритмически неоднозначных импровизационных воспоминаний более свободно проявляется в большем количестве энергетических полей, актуальных, чем все, что мы слышали от него на сегодняшний день. Это отчетливо перекликается с тем, как наставник Найо Ясос, известный миру как оригинальный основатель музыки Нью–эйдж, описал свою работу: Интерактивное воображение в реальном времени, текстурирование потока. В More Energy Fields, Current, Нио погружает нас в водные глубины своего мира, увлекая нас, как подводную лодку, через экзотические глубины нетронутого звука. И когда мы подходим к заключительной части книги “Пожалуйста, проснись” (расширенная версия вступительной темы с участием саксофониста Шабаки Хатчингса), это похоже на возвращение в целости и сохранности на берег. В дополнение к классическому черному винилу и компакт-диску, выпущенная ограниченным тиражом цветная виниловая версия More Energy Fields, Current доступна только независимым розничным продавцам, только для первого тиражирования. Черный винил и цветной винил Water Spirits выпускаются в роскошной куртке с откидным воротом с нарисованными карманами, глянцевой вставкой-картой, полоской obi и внутренним рукавом с куполообразным рисунком.
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