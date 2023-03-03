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Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка

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Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 &amp; 3 (0028948639694) виниловая пластинка - фото 1
Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 &amp; 3 (0028948639694) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Yannick Nezet-Seguin
Альбом (сингл)
Price: Symphonies Nos.1 & 3
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 &amp; 3 (0028948639694) виниловая пластинка - фото 1
  • Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 &amp; 3 (0028948639694) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624588
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948639694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Yannick Nezet-Seguin
Альбом (сингл)
Price: Symphonies Nos.1 & 3
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка

В 1933 году Симфония № 1 Флоренс Прайс стала первым симфоническим произведением чернокожей женщины, исполненным крупным американским оркестром. Пропитанное американской народной музыкой, спиритуалами и церковными гимнами, это знаменитое произведение отражает переживания чернокожей женщины, выросшей на юге после Гражданской войны. По заказу Федерального музыкального проекта в разгар Великой депрессии Флоренс Прайс сочинила свою Третью симфонию в разгар чикагского ренессанса, который создал мощную обстановку для таких писателей и художников, как Лэнгстон Хьюз, Ричард Райт и Маргарет Бондс. Захватывающая Третья симфония Прайс отражает ее эволюцию как композитора, она больше рискует, использует современные техники и расширяет эмоциональные элементы по сравнению с ее более традиционной первой симфонией. Однако после ее смерти ее работы канули в лету и лишь недавно были вновь открыты. Изучая ее заново открытые композиции на концертах и в студии, Янник Незе-Сеген и Филадельфийский оркестр надеются помочь вернуть Прайс принадлежащее ей по праву место одного из самых важных американских композиторов 20-го века. Две симфонии, исполненные Филадельфийским оркестром под управлением Янника Незе-Сегена, были записаны в начале 2021 года в Verizon Hall Центра исполнительских искусств Киммела в Филадельфии.

Отзывы о товаре Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948639694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Yannick Nezet-Seguin
Альбом (сингл)
Price: Symphonies Nos.1 & 3
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
В 1933 году Симфония № 1 Флоренс Прайс стала первым симфоническим произведением чернокожей женщины, исполненным крупным американским оркестром. Пропитанное американской народной музыкой, спиритуалами и церковными гимнами, это знаменитое произведение отражает переживания чернокожей женщины, выросшей на юге после Гражданской войны. По заказу Федерального музыкального проекта в разгар Великой депрессии Флоренс Прайс сочинила свою Третью симфонию в разгар чикагского ренессанса, который создал мощную обстановку для таких писателей и художников, как Лэнгстон Хьюз, Ричард Райт и Маргарет Бондс. Захватывающая Третья симфония Прайс отражает ее эволюцию как композитора, она больше рискует, использует современные техники и расширяет эмоциональные элементы по сравнению с ее более традиционной первой симфонией. Однако после ее смерти ее работы канули в лету и лишь недавно были вновь открыты. Изучая ее заново открытые композиции на концертах и в студии, Янник Незе-Сеген и Филадельфийский оркестр надеются помочь вернуть Прайс принадлежащее ей по праву место одного из самых важных американских композиторов 20-го века. Две симфонии, исполненные Филадельфийским оркестром под управлением Янника Незе-Сегена, были записаны в начале 2021 года в Verizon Hall Центра исполнительских искусств Киммела в Филадельфии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yannick Nezet-Seguin - Price: Symphonies Nos.1 & 3 (0028948639694) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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