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Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка

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Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 1
Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 2
Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 3
Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 4
Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 5
Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Meshell Ndegeocello
Альбом (сингл)
The Omnichord Real Book
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 1
  • Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 2
  • Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 3
  • Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 4
  • Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 5
  • Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624580
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Загружаем...
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Загружаем...
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Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448968951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Meshell Ndegeocello
Альбом (сингл)
The Omnichord Real Book
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка

Обладательница премии GRAMMY мультиинструменталистка, певица и автор песен Мишель Ндегеоселло дебютирует на Blue Note с The Omnichord Real Book, провидческим и в значительной степени джазовым альбомом, который знаменует начало новой главы в ее карьере. После альбома каверов Ventriloquism 2018 года Мишель возвращается с альбомом 100% нового оригинального материала, охватывающего широкий спектр ее музыкальных корней. Альбом The Omnichord Real Book был спродюсирован Джошем Джонсоном и включает эклектичный набор приглашенных артистов, включая Джейсона Морана, Амброза Акинмусире, Джоэла Росса, Джеффа Паркера, Бренди Янгера, Джулиуса Родригеса, Марка Гилиана, Кори Генри, Joan As Police Woman, Thandiswa и других.

Отзывы о товаре Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448968951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Meshell Ndegeocello
Альбом (сингл)
The Omnichord Real Book
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Обладательница премии GRAMMY мультиинструменталистка, певица и автор песен Мишель Ндегеоселло дебютирует на Blue Note с The Omnichord Real Book, провидческим и в значительной степени джазовым альбомом, который знаменует начало новой главы в ее карьере. После альбома каверов Ventriloquism 2018 года Мишель возвращается с альбомом 100% нового оригинального материала, охватывающего широкий спектр ее музыкальных корней. Альбом The Omnichord Real Book был спродюсирован Джошем Джонсоном и включает эклектичный набор приглашенных артистов, включая Джейсона Морана, Амброза Акинмусире, Джоэла Росса, Джеффа Паркера, Бренди Янгера, Джулиуса Родригеса, Марка Гилиана, Кори Генри, Joan As Police Woman, Thandiswa и других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Meshell Ndegeocello - The Omnichord Real Book (0602448968951) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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