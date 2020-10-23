Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Aquiles Navarro
Альбом (сингл)
Heritage Of The Invisible II
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 624577
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Aquiles Navarro
Альбом (сингл)
Heritage Of The Invisible II
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка
Дебютный альбом Аквилеса Наварро и Чезера Холмса Наследие невидимки II 2020 года демонстрирует фантасмагорически образную смесь фри-джаза, афро-карибских традиций и электронной продукции бруклинского авангардного дуэта. Альбом дополняют два пространных трека с электронным звучанием, открывающий Initial Meditation и закрывающий Remix by Madam Data, оба из которых содержат раскачивающиеся барабанные ритмы, которые звучат как жуткие шумы, запечатленные в открытом космосе. Как и во всем Heritage of the Invisible II, треки говорят о способности Наварро и Холмса использовать богатую общую культурную историю и далеко идущие эксперименты, похожие на коллажи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.10.2020
Исполнитель
Aquiles Navarro
Альбом (сингл)
Heritage Of The Invisible II
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Дебютный альбом Аквилеса Наварро и Чезера Холмса Наследие невидимки II 2020 года демонстрирует фантасмагорически образную смесь фри-джаза, афро-карибских традиций и электронной продукции бруклинского авангардного дуэта. Альбом дополняют два пространных трека с электронным звучанием, открывающий Initial Meditation и закрывающий Remix by Madam Data, оба из которых содержат раскачивающиеся барабанные ритмы, которые звучат как жуткие шумы, запечатленные в открытом космосе. Как и во всем Heritage of the Invisible II, треки говорят о способности Наварро и Холмса использовать богатую общую культурную историю и далеко идущие эксперименты, похожие на коллажи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Aquiles Navarro & Tcheser Holmes - Heritage Of The Invisible II (0603784912356) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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