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The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка

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The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка - фото 1
The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.05.2019
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
I Am Easy To Find
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400015418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.05.2019
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
I Am Easy To Find
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка

I Am Easy To Find - студийый альбом 2019 года американской инди-рок-группы The National. Издание на двойном черном виниле. У конверта немного замят задний нижний првавый угол. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом The National был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом Sad Songs for Dirty Lovers. В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом Alligator, записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом Boxer, в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома High Violet, ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.

Отзывы о товаре The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400015418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.05.2019
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
I Am Easy To Find
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Описание
I Am Easy To Find - студийый альбом 2019 года американской инди-рок-группы The National. Издание на двойном черном виниле. У конверта немного замят задний нижний првавый угол. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом The National был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом Sad Songs for Dirty Lovers. В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом Alligator, записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом Boxer, в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома High Violet, ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The National - I Am Easy To Find (0191400015418) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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