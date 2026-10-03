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Makaya McCraven - Universal Beings E&F Sides (0603784912622) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Makaya McCraven - Universal Beings E&F Sides (0603784912622) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Universal Beings E&amp;F Sides (0603784912622)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624522
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Makaya McCraven - Universal Beings E&F Sides (0603784912622) виниловая пластинка

Джазовый барабанщик из Чикаго, продюсер или, как он сам называется себя, beat scientist. Он автор отличных альбомов In The Moments и Universal Beings, а также замечательной пластинки We’re New Again: A Reimagining by Makaya McCraven – это джазовая переработка альбома Gil Scott-Heron Im New Here.

Отзывы о товаре Makaya McCraven - Universal Beings E&F Sides (0603784912622) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Джазовый барабанщик из Чикаго, продюсер или, как он сам называется себя, beat scientist. Он автор отличных альбомов In The Moments и Universal Beings, а также замечательной пластинки We’re New Again: A Reimagining by Makaya McCraven – это джазовая переработка альбома Gil Scott-Heron Im New Here.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Makaya McCraven - Universal Beings E&F Sides (0603784912622) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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