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Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка

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Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка - фото 1
Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Goodbye, Kings
Альбом (сингл)
The Cliche Of Falling Leaves
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Overdrive
Barcode
[0783586062548]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Goodbye, Kings
Альбом (сингл)
The Cliche Of Falling Leaves
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка

Продолжение получившего признание критиков Лунного дагерротипа арт-рок-ансамбля из Милана, Италия. The Clich? Of Falling Leaves основан на одном музыкальном произведении, основанном на симфонической поэме, во главе с повествовательной циклической схемой. В записи этой 43-минутной сюиты приняли участие шестнадцать музыкантов: от валторн до кларнетов, саксофонов, контрабасов и многих других классических инструментов. По этому случаю Goodbye, Kings превратились в мощный рок-оркестр, осветивший весь свой инструментальный спектр пост-рока, выпустив концептуальный фильм в исполнении современных танцоров. Выходит на 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Overdrive
Barcode
[0783586062548]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Goodbye, Kings
Альбом (сингл)
The Cliche Of Falling Leaves
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Продолжение получившего признание критиков Лунного дагерротипа арт-рок-ансамбля из Милана, Италия. The Clich? Of Falling Leaves основан на одном музыкальном произведении, основанном на симфонической поэме, во главе с повествовательной циклической схемой. В записи этой 43-минутной сюиты приняли участие шестнадцать музыкантов: от валторн до кларнетов, саксофонов, контрабасов и многих других классических инструментов. По этому случаю Goodbye, Kings превратились в мощный рок-оркестр, осветивший весь свой инструментальный спектр пост-рока, выпустив концептуальный фильм в исполнении современных танцоров. Выходит на 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Goodbye - The Cliche Of Falling Leaves (0783586062548) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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