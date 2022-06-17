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Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка

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Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка - фото 1
Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка - фото 2
Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Binker Golding
Альбом (сингл)
Dream Like A Dogwood Wild Boy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка - фото 1
  • Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка - фото 2
  • Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox
Barcode
[5060708610906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Binker Golding
Альбом (сингл)
Dream Like A Dogwood Wild Boy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка

Это джазовый альбом Бинкера Голдинга. Записи, сделанные 12 и 13 июля 2021 года в студии Metropolis Studios в Лондоне, вышли на лейбле Gearbox Records 17 июня 2022 года.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox
Barcode
[5060708610906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Binker Golding
Альбом (сингл)
Dream Like A Dogwood Wild Boy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Это джазовый альбом Бинкера Голдинга. Записи, сделанные 12 и 13 июля 2021 года в студии Metropolis Studios в Лондоне, вышли на лейбле Gearbox Records 17 июня 2022 года.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Binker Golding - Dream Like A Dogwood Wild Boy (5060708610906) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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