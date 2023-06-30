Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка
Новый концертный альбом Лизы Джеррард и Жюля Максвелла из Dead Can Dance представляет собой прекрасное переосмысление их совместной работы Burn 2021 года. Он называется “Одна ночь в Порту и был записан во время их семидневного тура по Португалии в ноябре 2022 года. Воссоздать Берна на концерте всегда было непросто. Студийный альбом был создан на основе одной импровизированной сессии, записанной восемь лет назад в студии Джеррарда недалеко от Мельбурна, Австралия. Журнал Mojo описал оригинальный альбом следующим образом: ”Burn звучит как загадочный реквием, музыка для собственного акта воспоминания. Вместо того, чтобы просто воспроизводить альбом вживую, пара решила использовать его мелодичные темы. звуковые текстуры как трамплин к чему-то новому. Они провели четыре дождливых дня, репетируя в маленьком приморском театре в Эспиньо. Затем они отправились в путешествие по Португалии, чтобы выполнить работу. One Night in Porto была записана в среду, 23 ноября 2022 года, на всемирно известной студии Casa Da M?sica в Порту, на третьем концерте этого тура.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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