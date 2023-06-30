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Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка

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Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка - фото 1
Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.06.2023
Исполнитель
Lisa Gerrard
Альбом (сингл)
One Night In Porto
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка - фото 1
  • Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624480
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Загружаем...
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Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic C
Barcode
[4260472171202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.06.2023
Исполнитель
Lisa Gerrard
Альбом (сингл)
One Night In Porto
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка

Новый концертный альбом Лизы Джеррард и Жюля Максвелла из Dead Can Dance представляет собой прекрасное переосмысление их совместной работы Burn 2021 года. Он называется “Одна ночь в Порту и был записан во время их семидневного тура по Португалии в ноябре 2022 года. Воссоздать Берна на концерте всегда было непросто. Студийный альбом был создан на основе одной импровизированной сессии, записанной восемь лет назад в студии Джеррарда недалеко от Мельбурна, Австралия. Журнал Mojo описал оригинальный альбом следующим образом: ”Burn звучит как загадочный реквием, музыка для собственного акта воспоминания. Вместо того, чтобы просто воспроизводить альбом вживую, пара решила использовать его мелодичные темы. звуковые текстуры как трамплин к чему-то новому. Они провели четыре дождливых дня, репетируя в маленьком приморском театре в Эспиньо. Затем они отправились в путешествие по Португалии, чтобы выполнить работу. One Night in Porto была записана в среду, 23 ноября 2022 года, на всемирно известной студии Casa Da M?sica в Порту, на третьем концерте этого тура.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic C
Barcode
[4260472171202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.06.2023
Исполнитель
Lisa Gerrard
Альбом (сингл)
One Night In Porto
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новый концертный альбом Лизы Джеррард и Жюля Максвелла из Dead Can Dance представляет собой прекрасное переосмысление их совместной работы Burn 2021 года. Он называется “Одна ночь в Порту и был записан во время их семидневного тура по Португалии в ноябре 2022 года. Воссоздать Берна на концерте всегда было непросто. Студийный альбом был создан на основе одной импровизированной сессии, записанной восемь лет назад в студии Джеррарда недалеко от Мельбурна, Австралия. Журнал Mojo описал оригинальный альбом следующим образом: ”Burn звучит как загадочный реквием, музыка для собственного акта воспоминания. Вместо того, чтобы просто воспроизводить альбом вживую, пара решила использовать его мелодичные темы. звуковые текстуры как трамплин к чему-то новому. Они провели четыре дождливых дня, репетируя в маленьком приморском театре в Эспиньо. Затем они отправились в путешествие по Португалии, чтобы выполнить работу. One Night in Porto была записана в среду, 23 ноября 2022 года, на всемирно известной студии Casa Da M?sica в Порту, на третьем концерте этого тура.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lisa Gerrard; Jules Maxwell - One Night In Porto (coloured) (4260472171202) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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