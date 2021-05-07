Описание товара Lisa Gerrard & Jules Maxwell - Burn (coloured) (4260472170458) виниловая пластинка

Участники Dead Can Dance Лиза Джеррард и Джулс Максвелл объединились под новым видом с Джеймсом Чепменом (MAPS) для создания студийного альбома под названием ‘Burn’. Путь записи начался более семи лет назад, когда Лиза познакомилась с ирландским театральным композитором Джулсом Максвеллом, прежде чем впервые поработать вместе. Релиз ‘Burn’ намечен на 7 мая 2021 года на лейбле Atlantic Curve. Говоря об истоках альбома, Лиза Джеррард объясняет: “Я с большим удовольствием делюсь этим сотрудничеством с Джулс Максвелл. Джулс и я начали наше творческое путешествие с Dead Can Dance. Мы поняли, что можем соединиться с помощью импровизации и что музыкальное исследование продолжает развиваться с этой нынешней работой ”. Хотя эта пластинка является новым релизом, ее начало восходит к 2012 году во время мирового тура Dead Can Dance в том году. Первоначально привлеченный в качестве клавишника на концертах, Джулс Максвелл помог создать новую песню с Лизой Джеррард под названием ‘Rising Of The Moon’, которая исполнялась на бис в конце каждого концерта. К моменту завершения тура в Чили в 2013 году между ними двумя начала развиваться сильная близость, и в последующие годы появились дополнительные возможности для сотрудничества друг с другом. В 2015 году, когда Максвелла попросили представить песни для болгарского хора Тайна болгарских голосов (Le Myst?re des Voix Bulgares), он предложил Джеррард написать материал в соавторстве и отправился в Австралию, чтобы поработать с ней в ее домашней студии. Пара выпустила четыре новые песни для этого релиза, а также строительные блоки для этого нового совместного предприятия.