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Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Flying Colors, Third Degree (0819873019909) - фото 1
Виниловая пластинка Flying Colors, Third Degree (0819873019909) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Flying Colors, Third Degree (0819873019909) - фото 1
  • Виниловая пластинка Flying Colors, Third Degree (0819873019909) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка

Всеми любимая прог-супергруппа возвращается! Стив Морс, Майк Портной, Нил Морс, Дэйв Ларю и Кейси Макферсон, известные под общим названием Flying Colors, поднимаются на еще более высокие высоты с Third Degree, их третьим студийным альбомом за десятилетие, релиз которого намечен на 4 октября 2019 года на лейбле Music Theories Recordings / Mascot Label Group. Third Degree основывается на жанровом импульсе одноименного альбома Flying Colors 2012 года и восхождении к звуковому шаблону Second Nature 2014 года. От игривого психоделического/классического звучания ведущего сингла More до атмосферы Beach Boys-meet-Asia в Love Letter и глубокой эмоциональности завершающего альбом эпического Crawl, ориентированного на прогрессив, девять треков, составляющих Third Degree, показывают, насколько хороши Flying Colors. готовы осваивать новые рубежи.

Отзывы о товаре Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Всеми любимая прог-супергруппа возвращается! Стив Морс, Майк Портной, Нил Морс, Дэйв Ларю и Кейси Макферсон, известные под общим названием Flying Colors, поднимаются на еще более высокие высоты с Third Degree, их третьим студийным альбомом за десятилетие, релиз которого намечен на 4 октября 2019 года на лейбле Music Theories Recordings / Mascot Label Group. Third Degree основывается на жанровом импульсе одноименного альбома Flying Colors 2012 года и восхождении к звуковому шаблону Second Nature 2014 года. От игривого психоделического/классического звучания ведущего сингла More до атмосферы Beach Boys-meet-Asia в Love Letter и глубокой эмоциональности завершающего альбом эпического Crawl, ориентированного на прогрессив, девять треков, составляющих Third Degree, показывают, насколько хороши Flying Colors. готовы осваивать новые рубежи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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