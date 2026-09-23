Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Flying Colors, Third Degree (0819873019909) виниловая пластинка
Всеми любимая прог-супергруппа возвращается! Стив Морс, Майк Портной, Нил Морс, Дэйв Ларю и Кейси Макферсон, известные под общим названием Flying Colors, поднимаются на еще более высокие высоты с Third Degree, их третьим студийным альбомом за десятилетие, релиз которого намечен на 4 октября 2019 года на лейбле Music Theories Recordings / Mascot Label Group. Third Degree основывается на жанровом импульсе одноименного альбома Flying Colors 2012 года и восхождении к звуковому шаблону Second Nature 2014 года. От игривого психоделического/классического звучания ведущего сингла More до атмосферы Beach Boys-meet-Asia в Love Letter и глубокой эмоциональности завершающего альбом эпического Crawl, ориентированного на прогрессив, девять треков, составляющих Third Degree, показывают, насколько хороши Flying Colors. готовы осваивать новые рубежи.
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