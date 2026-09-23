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Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка

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Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка - фото 1
Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка - фото 2
Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка - фото 1
  • Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка - фото 2
  • Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624433
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Indigo,Potomak
Barcode
[4015698265019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Zerst?rte Zelle, Morning Dew, Ich Bins, MoDiMiDoFrSaSo, 12 St?dte, Keine Sch?nheit Ohne Gefahr, Kein Bestandteil Sein
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка

F?nf auf der nach oben offenen Richterskala (на английском: Five on the open-ended Richter Scale) - четвертый полноформатный студийный альбом немецкой экспериментальной рок-группы Einst?rzende Neubauten, выпущенный в 1987 году на лейбле Some Bizzare Records в Великобритании и Whats So Funny About GmbH в Германии. Диск был переиздан в 2002 году на собственном лейбле группы, Potomak.

Отзывы о товаре Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Indigo,Potomak
Barcode
[4015698265019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Zerst?rte Zelle, Morning Dew, Ich Bins, MoDiMiDoFrSaSo, 12 St?dte, Keine Sch?nheit Ohne Gefahr, Kein Bestandteil Sein
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
F?nf auf der nach oben offenen Richterskala (на английском: Five on the open-ended Richter Scale) - четвертый полноформатный студийный альбом немецкой экспериментальной рок-группы Einst?rzende Neubauten, выпущенный в 1987 году на лейбле Some Bizzare Records в Великобритании и Whats So Funny About GmbH в Германии. Диск был переиздан в 2002 году на собственном лейбле группы, Potomak.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Einsturzende Neubauten - Fuenf Auf Der Nach Oben Offenen Richterskala (4015698265019) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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