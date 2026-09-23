Top.Mail.Ru
Ludovico Einaudi - In A Time Lapse (0602537352968) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ludovico Einaudi - In A Time Lapse (0602537352968) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 1
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 2
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 3
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 4
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 5
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 6
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 7
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 8
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 1
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 2
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 3
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 4
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 5
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 6
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 7
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 8
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, In A Time Lapse (0602537352968) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624426
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - In A Time Lapse (0602537352968) виниловая пластинка

Людовико Эйнауди - итальянский композитор и пианист. Его работы совмещают классические традиции с элементами поп-, рок-, фолк-музыки и прочих современных течений, конкретным же направлением музыки автора является неоклассицизм.

Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - In A Time Lapse (0602537352968) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Людовико Эйнауди - итальянский композитор и пианист. Его работы совмещают классические традиции с элементами поп-, рок-, фолк-музыки и прочих современных течений, конкретным же направлением музыки автора является неоклассицизм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ludovico Einaudi - In A Time Lapse (0602537352968) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...