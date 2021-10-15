Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dos Santos - City Of Mirrors (0789993991778) виниловая пластинка
City of Mirrors - это смелая новая коллекция музыки чикагской альт-латиноамериканской группы Dos Santos, в состав которой входят лидер группы / певец /автор текстов / гитарист/ клавишник Алекс Чавес, барабанщик Даниэль Вильярреал, перкуссионист Питер “Маэстро” Вейл, басист Хайме Гарза и гитарист/мультиинструменталист/вокалист Натан Карагианис. Объединив непохожее сочетание R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B грува с мелодиями, вдохновленными huapango huasteco, Dos Santos доказывает, что у них есть все необходимое для создания чего-то, что редко слышали раньше”. - Remezcla City of Mirrors - это смелая новая коллекция музыки чикагской альт-латиноамериканской группы Dos Santos, которая состоит из из лидера группы/певца/автора текстов/гитариста/клавишника Алекса Чавеса, барабанщика Даниэля Вильярреала, перкуссиониста Питера “Маэстро” Вейла, басиста Хайме Гарзы и гитариста/мультиинструменталиста/вокалиста Натана Карагианиса. Кинематографичный в своем путешествии, альбом был спродюсирован мультимедийным художником и давним другом группы Эллиотом Бергманом (NOMO, Wild Belle) и отражает звуки со всей Америки в сочетании с убедительными поэтическими повествованиями Чавеса. Его 13 треков объединяют уникальную самобытность группы, творческие и культурные корни, а также их склонность сочетать традиционную латиноамериканскую музыку с современными композиционными выражениями и техниками продюсирования. Это соответствует миссии группы - раздвигать свои собственные музыкальные границы, одновременно исследуя темы социальной справедливости, иммиграции и современной человеческой борьбы. Чавес, ученый, который продюсировал альбомы для Smithsonian Folkways и провел обширную этнографическую работу по изучению музыки техасского приграничья США и Мексики (откуда он родом), прекрасно формулирует: “Город зеркал - это собрание… проблески традиции… размышления о нашем коллективном настоящем… яркое эхо между любовью и одиночеством, надеждой и абсурдом, эйфорией и скорбью. Этот альбом затрагивает эти двоичные файлы и выходит за их рамки, потому что мы пересекали/и продолжаем пересекать границы. И все же для нас граница — это не метафора - слишком много реального смотрит на нас в ответ. Мы олицетворяем границу. Мы (наши семьи) пересекли его. Мы (наши истории) покрыты его остатками. И вот... мы пересекаем границу ”я через наше искусство – по необходимости.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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