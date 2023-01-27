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Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка

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Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
World Sinfonia
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759166788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
World Sinfonia
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка

Студийный альбом итало-американского джаз – фьюж – латино гитариста Аль Ди Меолы, выпущенный на лейбле Tomato Records. На этой монументальной работе музыкант обратился к творчеству великих композиторов – аргентинца Астора Пьяццоллы и парагвайца Агустина Барриоса.

Отзывы о товаре Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759166788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
World Sinfonia
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Студийный альбом итало-американского джаз – фьюж – латино гитариста Аль Ди Меолы, выпущенный на лейбле Tomato Records. На этой монументальной работе музыкант обратился к творчеству великих композиторов – аргентинца Астора Пьяццоллы и парагвайца Агустина Барриоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - World Sinfonia (4029759166788) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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