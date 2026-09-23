Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 624400
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759168584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Paradisio, Chilean Pipe Song, Ta'alina Chant, Orange and Blue, This Way Before, Summer Country Song, If We Meet Again, Part One, If We Meet Again, Part Two, Cyprus, Theme of the Mother Ship, Precious Little You, Casmir, On My Own
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка
"Orange and Blue" - альбом джазового гитариста Эла Ди Меолы, выпущенный в 1994 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759168584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Orange And Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Paradisio, Chilean Pipe Song, Ta'alina Chant, Orange and Blue, This Way Before, Summer Country Song, If We Meet Again, Part One, If We Meet Again, Part Two, Cyprus, Theme of the Mother Ship, Precious Little You, Casmir, On My Own
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Orange and Blue" - альбом джазового гитариста Эла Ди Меолы, выпущенный в 1994 году.
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Al Di Meola - Orange And Blue (4029759168584) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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