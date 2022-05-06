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Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка

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Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 1
Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 2
Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 3
Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
The Robert Cray Band
Альбом (сингл)
Nothin But Love
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624369
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Загружаем...
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Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
The Robert Cray Band
Альбом (сингл)
Nothin But Love
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка

Открытые уши и непредубежденный разум - вот сущность певца, гитариста и автора песен Роберта Крэя, чья карьера простиралась от истоков блюза до вершин рока, с 1980-х годов по сегодняшний день. Он вырос, слушая евангелие Пяти слепых мальчиков из Миссисипи, соул Бобби Блэнда, рок-гитару Джими Хендрикса и поп-музыку the Beatles. Выпущенный в 2012 году, NothinBut Love стал 16-м студийным альбомом ветерана соул-блюза и был спродюсирован Кевином Ширли (Джо Бонамасса, Бет Харт, Раш). Его мягкий, приятный голос и узнаваемая игра наводят на мысль об историях любви и разрушенных отношениях наряду со свингом биг-бэнда и рок-н-роллом. Такие песни, как девятиминутная Im Done Crying, по-прежнему звучат классически и современно, а в Side Dish по-прежнему присутствует тот заразительный, неотразимый свинг. Спродюсированный американским мультиинструменталистом, композитором, музыкальным директором, лауреатом премии Грэмми и давним другом Cray Стивом Джорданом (Джон Майер, Кит Ричардс) и впервые выпущенный в 2014 году, альбом In My Soul демонстрирует Cray с наилучшей стороны с выдающейся коллекцией из десяти соул- и блюзовых треков под влиянием Staxx и Chess, которые демонстрируют его фирменную игру на гитаре и исключительный вокал.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
The Robert Cray Band
Альбом (сингл)
Nothin But Love
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Открытые уши и непредубежденный разум - вот сущность певца, гитариста и автора песен Роберта Крэя, чья карьера простиралась от истоков блюза до вершин рока, с 1980-х годов по сегодняшний день. Он вырос, слушая евангелие Пяти слепых мальчиков из Миссисипи, соул Бобби Блэнда, рок-гитару Джими Хендрикса и поп-музыку the Beatles. Выпущенный в 2012 году, NothinBut Love стал 16-м студийным альбомом ветерана соул-блюза и был спродюсирован Кевином Ширли (Джо Бонамасса, Бет Харт, Раш). Его мягкий, приятный голос и узнаваемая игра наводят на мысль об историях любви и разрушенных отношениях наряду со свингом биг-бэнда и рок-н-роллом. Такие песни, как девятиминутная Im Done Crying, по-прежнему звучат классически и современно, а в Side Dish по-прежнему присутствует тот заразительный, неотразимый свинг. Спродюсированный американским мультиинструменталистом, композитором, музыкальным директором, лауреатом премии Грэмми и давним другом Cray Стивом Джорданом (Джон Майер, Кит Ричардс) и впервые выпущенный в 2014 году, альбом In My Soul демонстрирует Cray с наилучшей стороны с выдающейся коллекцией из десяти соул- и блюзовых треков под влиянием Staxx и Chess, которые демонстрируют его фирменную игру на гитаре и исключительный вокал.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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