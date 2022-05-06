Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Robert Cray - Nothin But Love (coloured) (0810020507171) виниловая пластинка
Открытые уши и непредубежденный разум - вот сущность певца, гитариста и автора песен Роберта Крэя, чья карьера простиралась от истоков блюза до вершин рока, с 1980-х годов по сегодняшний день. Он вырос, слушая евангелие Пяти слепых мальчиков из Миссисипи, соул Бобби Блэнда, рок-гитару Джими Хендрикса и поп-музыку the Beatles. Выпущенный в 2012 году, NothinBut Love стал 16-м студийным альбомом ветерана соул-блюза и был спродюсирован Кевином Ширли (Джо Бонамасса, Бет Харт, Раш). Его мягкий, приятный голос и узнаваемая игра наводят на мысль об историях любви и разрушенных отношениях наряду со свингом биг-бэнда и рок-н-роллом. Такие песни, как девятиминутная Im Done Crying, по-прежнему звучат классически и современно, а в Side Dish по-прежнему присутствует тот заразительный, неотразимый свинг. Спродюсированный американским мультиинструменталистом, композитором, музыкальным директором, лауреатом премии Грэмми и давним другом Cray Стивом Джорданом (Джон Майер, Кит Ричардс) и впервые выпущенный в 2014 году, альбом In My Soul демонстрирует Cray с наилучшей стороны с выдающейся коллекцией из десяти соул- и блюзовых треков под влиянием Staxx и Chess, которые демонстрируют его фирменную игру на гитаре и исключительный вокал.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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