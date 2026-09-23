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Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка

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Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 1
Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 2
Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 3
Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 4
Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624368
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка

In My Soul - переиздание семнадцатого студийного альбома группы блюз-рокового гитариста и певца Роберта Крея, выпущенного в 2014 году. Он был спродюсирован Стивом Джорданом, который также играл на ударных и перкуссии. На альбоме представлены как собственные композиции Крея, так и кавер-версии классических соул-песен, таких как Nobody’s Fault But Mine Отиса Реддинга и Your Good Thing Is About To End Айзека Хэйза и Дэвида Портера. Лимитированное издание представлено на светло-синем виниле. Роберт Крей - американский блюзовый гитарист и певец. Является 5-кратным обладателем премии Грэмми, всего же номинировался на неё 15 раз. Альбомы выпускает как под своим личным именем, так и в составе своей собственной группы The Robert Cray Band. В 1987 году альбом Крея Strong Persuader достиг 13-го места в американском национальном чарте, что в век синтезаторов для блюзовой пластинки было беспрецедентно высоким результатом. Этот альбом и по сей день остаётся самым популярным альбомом исполнителя, на концертах зрители до сих пор просят исполнить некоторые песни с него. За Strong Persuader Крей тогда получил Грэмми, а благодаря синглу Smoking Gun стал известным среди самой широкой публики. В 2011 году Роберт Крей был принят в Зал славы блюза, в 57 лет став одним из самых молодых удостоившихся этой чести живых легенд.

Отзывы о товаре Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
In My Soul - переиздание семнадцатого студийного альбома группы блюз-рокового гитариста и певца Роберта Крея, выпущенного в 2014 году. Он был спродюсирован Стивом Джорданом, который также играл на ударных и перкуссии. На альбоме представлены как собственные композиции Крея, так и кавер-версии классических соул-песен, таких как Nobody’s Fault But Mine Отиса Реддинга и Your Good Thing Is About To End Айзека Хэйза и Дэвида Портера. Лимитированное издание представлено на светло-синем виниле. Роберт Крей - американский блюзовый гитарист и певец. Является 5-кратным обладателем премии Грэмми, всего же номинировался на неё 15 раз. Альбомы выпускает как под своим личным именем, так и в составе своей собственной группы The Robert Cray Band. В 1987 году альбом Крея Strong Persuader достиг 13-го места в американском национальном чарте, что в век синтезаторов для блюзовой пластинки было беспрецедентно высоким результатом. Этот альбом и по сей день остаётся самым популярным альбомом исполнителя, на концертах зрители до сих пор просят исполнить некоторые песни с него. За Strong Persuader Крей тогда получил Грэмми, а благодаря синглу Smoking Gun стал известным среди самой широкой публики. В 2011 году Роберт Крей был принят в Зал славы блюза, в 57 лет став одним из самых молодых удостоившихся этой чести живых легенд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Cray - In My Soul (coloured) (0810020507164) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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