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Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка

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Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка - фото 1
Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.05.2019
Исполнитель
Celtic Frost
Альбом (сингл)
Tragic Serenades EP
Жанр
Зарубежный Black Metal
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка - фото 1
  • Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка
3 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538347814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.05.2019
Исполнитель
Celtic Frost
Альбом (сингл)
Tragic Serenades EP
Жанр
Зарубежный Black Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка

EP швейцарской экстремальной металлической группы Celtic Frost. Он был выпущен в 1986 году и оказал влияние на развитие жанров дэт-метал и блэк-метал. По словам фронтмена Томаса Габриэля Фишера, целью этого EP было включить басовые партии Мартина Эрика Айна и улучшить оригинальную запись Хорстом Мюллером треков из Mega Therion.



Теги товара: Метал, Picture Disc

Отзывы о товаре Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538347814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.05.2019
Исполнитель
Celtic Frost
Альбом (сингл)
Tragic Serenades EP
Жанр
Зарубежный Black Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
EP швейцарской экстремальной металлической группы Celtic Frost. Он был выпущен в 1986 году и оказал влияние на развитие жанров дэт-метал и блэк-метал. По словам фронтмена Томаса Габриэля Фишера, целью этого EP было включить басовые партии Мартина Эрика Айна и улучшить оригинальную запись Хорстом Мюллером треков из Mega Therion.


Теги товара: Метал, Picture Disc
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Celtic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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