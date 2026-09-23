Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Одиннадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 2001 году. No More Shall We Part вышел после четырёхлетнего перерыва с момента выхода The Boatman’s Call в 1997-м. В 1999—2000 Кейв страдал тяжёлой наркотической и алкогольной зависимостью, но ему удалось преодолеть её и начать работу над альбомом. No More Shall We Part демонстрирует виртуозные таланты группы со сложными инструментальными партиями практически в каждой композиции. Кроме того, текст Ника стал менее неясным, нежели обычно, и он поёт в более широком вокальном диапазоне, чем раньше, достигая иногда даже альта. Всё это было положительно встречено большинством как критиков, так и поклонников.

Одиннадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 2001 году. No More Shall We Part вышел после четырёхлетнего перерыва с момента выхода The Boatman’s Call в 1997-м. В 1999—2000 Кейв страдал тяжёлой наркотической и алкогольной зависимостью, но ему удалось преодолеть её и начать работу над альбомом. No More Shall We Part демонстрирует виртуозные таланты группы со сложными инструментальными партиями практически в каждой композиции. Кроме того, текст Ника стал менее неясным, нежели обычно, и он поёт в более широком вокальном диапазоне, чем раньше, достигая иногда даже альта. Всё это было положительно встречено большинством как критиков, так и поклонников.

Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.