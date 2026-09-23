Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cave, Nick, No More Shall We Part (5414939711114) виниловая пластинка
Одиннадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 2001 году. No More Shall We Part вышел после четырёхлетнего перерыва с момента выхода The Boatman’s Call в 1997-м. В 1999—2000 Кейв страдал тяжёлой наркотической и алкогольной зависимостью, но ему удалось преодолеть её и начать работу над альбомом. No More Shall We Part демонстрирует виртуозные таланты группы со сложными инструментальными партиями практически в каждой композиции. Кроме того, текст Ника стал менее неясным, нежели обычно, и он поёт в более широком вокальном диапазоне, чем раньше, достигая иногда даже альта. Всё это было положительно встречено большинством как критиков, так и поклонников.
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