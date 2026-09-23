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Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка

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Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 1
Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 2
Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 3
Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 4
Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 5
Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 6
Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 7
Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Car Seat Headrest
Альбом (сингл)
Making A Door Less Open
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 1
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 2
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 3
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 4
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 5
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 6
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 7
  • Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624333
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191401155816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Car Seat Headrest
Альбом (сингл)
Making A Door Less Open
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Weightlifters, Can't Cool Me Down, Hollywood, Martin, Hymn (Remix), There Must Be More Than Blood, Deadlines, What's With You Lately, Life Worth Missing, Famous
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Weightlifters, Can't Cool Me Down, Hollywood, Martin, Hymn (Remix), There Must Be More Than Blood, Deadlines, What's With You Lately, Life Worth Missing, Famous

Отзывы о товаре Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191401155816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Car Seat Headrest
Альбом (сингл)
Making A Door Less Open
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Weightlifters, Can't Cool Me Down, Hollywood, Martin, Hymn (Remix), There Must Be More Than Blood, Deadlines, What's With You Lately, Life Worth Missing, Famous
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Weightlifters, Can't Cool Me Down, Hollywood, Martin, Hymn (Remix), There Must Be More Than Blood, Deadlines, What's With You Lately, Life Worth Missing, Famous
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Car Seat Headrest - Making A Door Less Open (0191401155816) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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