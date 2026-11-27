Buddha Bar - The Universe Of (Box) (3596974230767) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
The Universe Of
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб.
В наличии
Код товара: 624320
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596974230767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
The Universe Of
Жанр
House
Трек-лист
Mr. ID (2) Feat. Salah Hammadi–Amour Yabsen, Mr. ID (2) Ft Andile Mbili–Black Diamond, Mr. ID (2) & Osens–Zman, Mr. ID (2) & Aziz Ozouss–Sidi Hamoum, Mr. ID (2) & Momo Ryuk Ft Salah Hammadi–Lbechra, Mr. ID (2) Feat. Medhi Nassouli–Bosso, Sferix–, DJ Pippi & Willie Graff Feat. Charlotte Caluwaerts & Jacob Gurevitsch–Go Slow, Shaman's Dream, Liquid Bloom, DJ Taz Rashid–Piel Piel, Ali Termos–Temple Gateways (Dj Taz Rashid Yoga Mix), Jamie Porteous–Qalbi (Original Mix), JeeWeiss–La Vida En Bici, Wal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Buddha-Bar
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddha Bar - The Universe Of (Box) (3596974230767) виниловая пластинка
Добро пожаловать в чарующую вселенную Buddha-Bar. Этот бокс-сет предлагает слушателям великолепную подборку в основном ранее неизданных, гипнотизирующих звуков, пленительных и экзотических треков, созданных самыми крутыми Chill-Out и Organic House композиторами по всей вселенной. Сборник проведет вас через четыре галактики: Mr. ID (Марокко), Milo H?¤fliger (Швейцария), The Soul Brothers (Мексика) и Ravin (диджей-резидент Buddha-Bar Paris). Приготовьтесь к межзвездной одиссее, побегу сквозь время и пространство, где реальность перетекает в сон, где музыка - это путешествие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596974230767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
The Universe Of
Жанр
House
Трек-лист
Mr. ID (2) Feat. Salah Hammadi–Amour Yabsen, Mr. ID (2) Ft Andile Mbili–Black Diamond, Mr. ID (2) & Osens–Zman, Mr. ID (2) & Aziz Ozouss–Sidi Hamoum, Mr. ID (2) & Momo Ryuk Ft Salah Hammadi–Lbechra, Mr. ID (2) Feat. Medhi Nassouli–Bosso, Sferix–, DJ Pippi & Willie Graff Feat. Charlotte Caluwaerts & Jacob Gurevitsch–Go Slow, Shaman's Dream, Liquid Bloom, DJ Taz Rashid–Piel Piel, Ali Termos–Temple Gateways (Dj Taz Rashid Yoga Mix), Jamie Porteous–Qalbi (Original Mix), JeeWeiss–La Vida En Bici, Wal
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Buddha-Bar
Страна производитель
США
Добро пожаловать в чарующую вселенную Buddha-Bar. Этот бокс-сет предлагает слушателям великолепную подборку в основном ранее неизданных, гипнотизирующих звуков, пленительных и экзотических треков, созданных самыми крутыми Chill-Out и Organic House композиторами по всей вселенной. Сборник проведет вас через четыре галактики: Mr. ID (Марокко), Milo H?¤fliger (Швейцария), The Soul Brothers (Мексика) и Ravin (диджей-резидент Buddha-Bar Paris). Приготовьтесь к межзвездной одиссее, побегу сквозь время и пространство, где реальность перетекает в сон, где музыка - это путешествие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buddha Bar - The Universe Of (Box) (3596974230767) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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