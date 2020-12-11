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Belle & Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Belle & Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка

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Belle &amp; Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка - фото 1
Belle &amp; Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка - фото 2
Belle &amp; Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.12.2020
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
What To Look For In Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle &amp; Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка - фото 1
  • Belle &amp; Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка - фото 2
  • Belle &amp; Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Belle & Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401163811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.12.2020
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
What To Look For In Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle & Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка

What to Look for in Summer-двойной концертный альбом Belle и Sebastian, выпущенный 11 декабря 2020 года. Песни были отобраны из их мирового тура 2019 года и тура Boaty Weekender. Предыстория. Альбом был анонсирован вместе с выпуском музыкальных клипов для концертных версий The Boy with the Arab Strap и My Wandering Days are Over, которые появляются на альбоме.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Belle & Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401163811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.12.2020
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
What To Look For In Summer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
What to Look for in Summer-двойной концертный альбом Belle и Sebastian, выпущенный 11 декабря 2020 года. Песни были отобраны из их мирового тура 2019 года и тура Boaty Weekender. Предыстория. Альбом был анонсирован вместе с выпуском музыкальных клипов для концертных версий The Boy with the Arab Strap и My Wandering Days are Over, которые появляются на альбоме.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Belle & Sebastian - What To Look For In Summer (0191401163811) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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