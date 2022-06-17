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Chris Bangs & Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Bangs & Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка

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Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 1
Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 2
Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 3
Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 4
Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Talbot Mick Back To Business
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 4
  • Chris Bangs &amp; Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Chris Bangs & Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[5051083176620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Talbot Mick Back To Business
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Bangs & Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка

Acid Jazz Представляет Новую Совместную работу Криса Бэнгса и Мика Тэлбота: Back To Business, Посвященную Джазовым Звукам Mod Club, Которые Лежат В основе Их ДНК Диджей И Продюсер Крис Бэнгс Впервые Ввел Термин Эйсид-Джаз И Продюсировал Пластинки Для Гальяно И Пола Уэллера, А Также Свой Собственный Проект Quiet Boys’. Мик Тэлбот Был Одним Из Основателей И Клавишником The Style Council Вместе С Полом Уэллером. С Тех Пор Он Играл С Гальяно, Dexys Midnight Runners и Кэнди Стейтон. Back To Business, Ранее Записанный совместно Yada Yada И Soundscape, Знаменует собой Первое Сотрудничество Bangs &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Talbot За Многие Годы. Жизненно Важно Для Коллекционеров Модов И Не Только.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Chris Bangs & Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[5051083176620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.06.2022
Исполнитель
Chris Bangs
Альбом (сингл)
Talbot Mick Back To Business
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Acid Jazz Представляет Новую Совместную работу Криса Бэнгса и Мика Тэлбота: Back To Business, Посвященную Джазовым Звукам Mod Club, Которые Лежат В основе Их ДНК Диджей И Продюсер Крис Бэнгс Впервые Ввел Термин Эйсид-Джаз И Продюсировал Пластинки Для Гальяно И Пола Уэллера, А Также Свой Собственный Проект Quiet Boys’. Мик Тэлбот Был Одним Из Основателей И Клавишником The Style Council Вместе С Полом Уэллером. С Тех Пор Он Играл С Гальяно, Dexys Midnight Runners и Кэнди Стейтон. Back To Business, Ранее Записанный совместно Yada Yada И Soundscape, Знаменует собой Первое Сотрудничество Bangs &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Talbot За Многие Годы. Жизненно Важно Для Коллекционеров Модов И Не Только.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chris Bangs & Mick Talbot - Back To Business (5051083176620) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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