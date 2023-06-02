Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
Life Is But A Dream…
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 624281
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
Life Is But A Dream…
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка
Life Is but a Dream... - восьмой студийный альбом американской хэви-метал группы Avenged Sevenfold, выпущенный 2 июня 2023 года на лейбле Warner Records. Его релиз последовал почти через семь лет после выхода его предшественника, The Stage (2016), что ознаменовало самый большой разрыв между студийными альбомами группы на сегодняшний день. Это также первый альбом с участием их покойного барабанщика Джимми Преподобного Салливана со времен Nightmare (2010). Как и The Stage, Life Is but a Dream... был спродюсирован группой совместно с Джо Баррези. Это знаменует возвращение группы в Warner после юридического спора между группой и Warner Music в середине 2010-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMax Raabe, MTV Unplugged (0028948373475) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) ...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
Life Is But A Dream…
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Life Is but a Dream... - восьмой студийный альбом американской хэви-метал группы Avenged Sevenfold, выпущенный 2 июня 2023 года на лейбле Warner Records. Его релиз последовал почти через семь лет после выхода его предшественника, The Stage (2016), что ознаменовало самый большой разрыв между студийными альбомами группы на сегодняшний день. Это также первый альбом с участием их покойного барабанщика Джимми Преподобного Салливана со времен Nightmare (2010). Как и The Stage, Life Is but a Dream... был спродюсирован группой совместно с Джо Баррези. Это знаменует возвращение группы в Warner после юридического спора между группой и Warner Music в середине 2010-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream… (0093624869955) виниловая пластинка