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Anathema - We're Here Because We're Here (0802644810713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anathema - We're Here Because We're Here (0802644810713) виниловая пластинка

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Anathema - We&#039;re Here Because We&#039;re Here (0802644810713) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - We&#039;re Here Because We&#039;re Here (0802644810713) виниловая пластинка - фото 2
Anathema - We&#039;re Here Because We&#039;re Here (0802644810713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Were Here Because Were Here
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Anathema - We&#039;re Here Because We&#039;re Here (0802644810713) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - We&#039;re Here Because We&#039;re Here (0802644810713) виниловая пластинка - фото 2
  • Anathema - We&#039;re Here Because We&#039;re Here (0802644810713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624260
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anathema - We're Here Because We're Here (0802644810713) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644810713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Were Here Because Were Here
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - We're Here Because We're Here (0802644810713) виниловая пластинка

Were Here Because Were Here - восьмой студийный альбом британской рок-группы Anathema, выпущенный в 2010 году. Диск стал первым релизом группы на лейбле Kscope и ознаменовал собой значительный отход от раннего звучания дум-метала, перейдя к более прогрессивному и атмосферному рок-стилю. Anathema - английская рок-группа из Ливерпуля. Команда была образована в 1990 году Винсентом и Дэниелом Кавана, басистом Джейми Кавана, барабанщиком/клавишником Джоном Дугласом и вокалистом Дарреном Уайтом. На протяжении всей своей карьеры группа вела активный концертный график. Впервые они гастролировали в 1992 году с американской дэт-метал группой Cannibal Corpse, с тех пор ребята выступали по всей Европе, США, Центральной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Турции. На последних этапах своей карьеры группа выступала на таких известных площадках, как лондонская O2 Arena, Wembley Arena и London Palladium, а также появилась на сцене вместе со Стивеном Хокингом на Starmus Festival. Anathema выпустила 11 студийных альбомов, включая «Distant Satellites» (2014), в который вошла песня Anathema, названная гимном года на третьей ежегодной церемонии Progressive Music Awards. Три года спустя альбом «The Optimist» был назван альбомом года на Progressive Music Awards.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644810713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Were Here Because Were Here
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Were Here Because Were Here - восьмой студийный альбом британской рок-группы Anathema, выпущенный в 2010 году. Диск стал первым релизом группы на лейбле Kscope и ознаменовал собой значительный отход от раннего звучания дум-метала, перейдя к более прогрессивному и атмосферному рок-стилю. Anathema - английская рок-группа из Ливерпуля. Команда была образована в 1990 году Винсентом и Дэниелом Кавана, басистом Джейми Кавана, барабанщиком/клавишником Джоном Дугласом и вокалистом Дарреном Уайтом. На протяжении всей своей карьеры группа вела активный концертный график. Впервые они гастролировали в 1992 году с американской дэт-метал группой Cannibal Corpse, с тех пор ребята выступали по всей Европе, США, Центральной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Турции. На последних этапах своей карьеры группа выступала на таких известных площадках, как лондонская O2 Arena, Wembley Arena и London Palladium, а также появилась на сцене вместе со Стивеном Хокингом на Starmus Festival. Anathema выпустила 11 студийных альбомов, включая «Distant Satellites» (2014), в который вошла песня Anathema, названная гимном года на третьей ежегодной церемонии Progressive Music Awards. Три года спустя альбом «The Optimist» был назван альбомом года на Progressive Music Awards.
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Anathema - We're Here Because We're Here (0802644810713) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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