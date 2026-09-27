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Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка

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Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка - фото 2
Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
A Vision Of A Dying Embrace
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка - фото 2
  • Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624252
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056887412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
A Vision Of A Dying Embrace
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Restless Oblivion, Shroud Of Frost, We, The Gods, Sunset Of Age, Mine Is Yours To Drown In, Sleepless, The Silent Enigma, A Dying Wish, 666
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Restless Oblivion, Shroud Of Frost, We, The Gods, Sunset Of Age, Mine Is Yours To Drown In, Sleepless, The Silent Enigma, A Dying Wish, 666

Отзывы о товаре Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0801056887412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
A Vision Of A Dying Embrace
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Restless Oblivion, Shroud Of Frost, We, The Gods, Sunset Of Age, Mine Is Yours To Drown In, Sleepless, The Silent Enigma, A Dying Wish, 666
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Restless Oblivion, Shroud Of Frost, We, The Gods, Sunset Of Age, Mine Is Yours To Drown In, Sleepless, The Silent Enigma, A Dying Wish, 666
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anathema - A Vision Of A Dying Embrace (0801056887412) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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