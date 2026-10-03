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Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка

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Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 2
Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 3
Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 4
Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Far From The Sun
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 2
  • Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 3
  • Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 4
  • Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624247
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[4251981700588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Far From The Sun
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в 2003 году, альбом AMORPHIS Far From The Sun был распродан в течение многих лет и, наконец, снова доступен в оригинальной версии на мраморном виниле. Это был последний полноформатный релиз с участием предыдущего вокалиста группы Паси Коскинена и ознаменовал конец целой эпохи в 30-летней истории группы AMORPHIS. Сведенный Хийли Хийлесмаа в Finnvox Studios, Финляндия, и мастерированный Томасом Эбергером в Cutting Room в Стокгольме, Far From The Sun продемонстрировал психоделическую рок-сторону группы и занял 7-е место в чарте их родной Финляндии в 2003 году.

Отзывы о товаре Amorphis - Far From The Sun (coloured) (4251981700588) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[4251981700588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Far From The Sun
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первоначально выпущенный в 2003 году, альбом AMORPHIS Far From The Sun был распродан в течение многих лет и, наконец, снова доступен в оригинальной версии на мраморном виниле. Это был последний полноформатный релиз с участием предыдущего вокалиста группы Паси Коскинена и ознаменовал конец целой эпохи в 30-летней истории группы AMORPHIS. Сведенный Хийли Хийлесмаа в Finnvox Studios, Финляндия, и мастерированный Томасом Эбергером в Cutting Room в Стокгольме, Far From The Sun продемонстрировал психоделическую рок-сторону группы и занял 7-е место в чарте их родной Финляндии в 2003 году.
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