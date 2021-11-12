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Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка

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Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка - фото 1
Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка - фото 2
Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2021
Исполнитель
Damon Albarn
Альбом (сингл)
The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка - фото 1
  • Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка - фото 2
  • Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624238
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Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2021
Исполнитель
Damon Albarn
Альбом (сингл)
The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка

Чем ближе фонтан, тем чище течет ручей Изначально задумывалось как единое оркестровое произведение, вдохновленное впечатляющими и разнообразными пейзажами Исландии. Незадолго до закрытия в 2020 году фронтмен Gorillaz и Blur переехал в Девон, Великобритания, превратил сарай в студию, а затем продолжил сочинять и развивать песню - до такой степени, что в итоге вышло одиннадцать новых треков, которые были записаны самостоятельно. Название альбома взято из стихотворения Джона Клэр Любовь и память. На альбоме обширные оркестровые аранжировки сочетаются с интимными мелодиями, постоянно появляются сложные звуковые отрывки, в то время как Албарн, как рассказчик, сам выбирает темы хрупкости, страха потери и возрождения: Самый сладкий покинь нас и самый прекрасный распад, чем ближе к фонтану, тем чище течет поток.

Отзывы о товаре Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2021
Исполнитель
Damon Albarn
Альбом (сингл)
The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Чем ближе фонтан, тем чище течет ручей Изначально задумывалось как единое оркестровое произведение, вдохновленное впечатляющими и разнообразными пейзажами Исландии. Незадолго до закрытия в 2020 году фронтмен Gorillaz и Blur переехал в Девон, Великобритания, превратил сарай в студию, а затем продолжил сочинять и развивать песню - до такой степени, что в итоге вышло одиннадцать новых треков, которые были записаны самостоятельно. Название альбома взято из стихотворения Джона Клэр Любовь и память. На альбоме обширные оркестровые аранжировки сочетаются с интимными мелодиями, постоянно появляются сложные звуковые отрывки, в то время как Албарн, как рассказчик, сам выбирает темы хрупкости, страха потери и возрождения: Самый сладкий покинь нас и самый прекрасный распад, чем ближе к фонтану, тем чище течет поток.
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Damon Albarn - The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (5400863061074) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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